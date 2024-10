Kabinet wil uitgeprocedeerde Afrikaanse asielzoekers naar Uganda sturen

Politiek verslaggever Xander van der Wulp:

"Het plan van Klever bevindt zich nog in een heel pril stadium. Al was het maar omdat mensen nu nog niet uitgezet mogen worden naar een ander land dan waar ze vandaan komen, enkele uitzonderingen daargelaten. Europees wordt er wel over gepraat om dat juridisch te veranderen en men is er daar steeds positiever over, maar zo ver is het voorlopig niet.

Bovendien gaat het met de mensenrechten in Uganda vreselijk slecht, lhbti'ers worden er vervolgd. Dus hoe daar volgens Nederlandse standaarden een terugkeerhub kan worden opgezet, is zeer de vraag. Ook is het plan nog niet afgestemd in de ministerraad. Dit idee draait, zoals bij zoveel zaken rondom asiel, ook vooral om beeldvorming. Alleen al de mogelijkheid dat je als asielzoeker uitgezet kan worden naar Uganda, moet afschrikkend werken."