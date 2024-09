Gemeente Westland wil na weerstand in de raad toch asielzoekers opvangen

De gemeente Westland wil toch asielzoekers opvangen. Het college van burgemeester en wethouders schrijft in een brief aan de raad mogelijkheden te zien voor "circa 20 procent van de opgelegde asielplekken", wat neerkomt op de opvang van zo'n 140 mensen.

De gemeenteraad zei begin dit jaar nog niet mee te willen werken aan de spreidingswet, die regelt dat asielzoekers beter over de gemeenten in Nederland worden verdeeld, desnoods met dwang. Dat zou betekenen dat Westland 700 mensen moet opvangen.

Westland vreest voor ingrijpen van het Rijk als ze helemaal geen opvangplekken regelt, schrijft Omroep West. Het is nog niet bekend waar de gemeente de 140 asielzoekers gaat opvangen. "Op een later moment moeten we bepalen waar de asielzoekers opgevangen kunnen worden", aldus het college in de brief.