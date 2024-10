ANP Wim van Dijk

NOS Nieuws • vandaag, 06:38 Wekdienst 15/10: Psycholoog Wim van Dijk hoort straf • Koningin Máxima bezoekt woonvoorziening

Goedemorgen! De rechtbank in Den Bosch beslist vandaag over de straf van psycholoog Wim van Dijk. Hij handelde in antibraakmiddelen, die hij leverde in combinatie met het dodelijke 'middel X'. Het OM eiste eerder een jaar cel.

Eerst het weer: vandaag is het best zonnig met alleen wat sluierbewolking. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen is er nog meer ruimte voor de zon en wordt het warm voor de tijd van het jaar. De hoogste temperaturen liggen dan tussen de 18 en 22 graden. Vanaf donderdag wordt het weer wisselvalliger.

Wat kun je vandaag verwachten?

Psycholoog Wim van Dijk (80) hoort of hij de gevangenis in moet voor illegale handel in antibraakmiddelen, die hij leverde in combinatie met het dodelijke 'middel X'.

Koningin Máxima opent het Dushi Huis in Waalwijk. De organisatie biedt een veilig onderdak aan kinderen en jongeren die niet meer thuis kunnen wonen. Ook bezoekt ze Klaaswaal. Dat bezoek staat in het teken van de hechte dorpsgemeenschap. Ze gaat onder meer helpen in de kantine van de voetbalvereniging.

De vierde speelronde van de Nations League wordt afgesloten met onder meer duels tussen Spanje en Servië en Polen en Kroatië. Half november volgen de twee laatste speelronden. Uit elke poule plaatsen zich de twee beste teams voor de kwartfinales.

Wat heb je gemist?

Canada heeft zes hoge Indiase diplomaten het land uitgezet in het oplopende conflict over een in Canada vermoorde Sikh-leider. Zij hebben volgens Canada een rol in de moord op de 45-jarige Hardeep Singh Nijjar die vorig jaar juni werd doodgeschoten in de Canadese stad Surrey.

Volgens de Canadese minister van Buitenlandse Zaken Mélanie Joly is er "ruim voldoende, duidelijk en concreet bewijs" dat de zes "personen van belang" zijn in de zaak-Nijjar.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Een deels in Nederland ontworpen ruimtesonde van NASA is vanuit de Verenigde Staten vertrokken naar Europa. Niet naar het continent, maar naar een van de ongeveer honderd manen rond de planeet Jupiter:

Fijne dinsdag!