ANP/Hollandse-Hoogte Kamp Westerbork

In samenwerking met RTV Drenthe NOS Nieuws • vandaag, 06:13 Kamp Westerbork vraagt Rijk om steun vanwege financiële problemen

Herinneringscentrum Kamp Westerbork zit financieel in moeilijkheden en heeft dringend hulp nodig. Dat zegt directeur Bertien Minco. Samen met onder meer een kampoverlevende en een nabestaande biedt Minco vandaag een petitie aan in Den Haag met het verzoek om extra hulp van het Rijk.

De problemen komen niet door tegenvallende bezoekersaantallen, want die stegen juist. Het afgelopen jaar bezochten 130.000 mensen het voormalige doorgangskamp in Drenthe.

Via Kamp Westerbork werden in de Tweede Wereldoorlog ruim 100.000 Joden en 250 Sinti en Roma per trein naar de nazi-vernietigings- en concentratiekampen gedeporteerd. Slechts 5000 Joden en 32 Roma overleefden de oorlog.

Meer kosten, minder subsidie

Volgens Minco houdt het herinneringscentrum het "niet veel langer vol". Kamp Westerbork zit nog niet in de rode cijfers, maar heeft geen buffer, zegt Minco. Bij een probleem als een kapotte verwarming, zit het herinneringscentrum meteen in de min.

De financiële tekorten komen vooral door gestegen kosten, onder andere van energie en salarissen. "Alle kosten zijn enorm gestegen, maar die worden niet of nauwelijks gecompenseerd door onze subsidies. Dus wij hebben een groot probleem", zegt de directeur tegen RTV Drenthe. Het oude gebouw kampt ook met achterstallig onderhoud.

NOS De commandantswoning op het kamp Westerbork

Daar komt bij dat het kabinet van plan is om de btw-belasting in de culturele sector te verhogen. Het herinneringscentrum valt daaronder en dat betekent dat de entreekaartjes duurder worden. Ook wordt de organisatie binnenkort met vijftien procent gekort op de subsidie van het Rijk, zegt de directeur. Minco: "Tel maar bij elkaar op: dan heb je een kwart van je inkomsten die je gaat verliezen. Dat is voor ons zo niet te doen."

Minco zegt dat andere instellingen veel meer geld krijgen. "Wij krijgen ongeveer tien procent van wat het Drents Museum of het Joods Cultureel Kwartier krijgen. Dat is ons al jaren een doorn in het oog."

Scholieren

Jaarlijks bezoeken zo'n 35.000 scholieren het herinneringscentrum. Die bezoeken worden grotendeels door het centrum zelf betaald. Volgens Minco moeten nu veel scholen geweigerd worden omdat er geen geld meer is om extra personeel in te huren, en dat terwijl de educatieve functie van de organisatie belangrijk is, stelt Minco.

Het herinneringscentrum hoopt op zowel een structurele oplossing vanuit het Rijk als een eenmalige bijdrage voor een verbouwing om het herinneringscentrum toekomstbestendig te maken.