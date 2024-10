Schoof bespreekt 'diverse opties' asielbeleid met PVV en NSC, 'prettig gesprek'

NOS-verslaggever Marleen de Rooy:

"Tot nu toe leken de gesprekken over het noodrecht muurvast te zitten. Maar het signaal dat de premier vandaag wil afgeven is dat hij toch een mogelijkheid ziet dat de vier partijen eruit kunnen komen. Zeker is dat nog niet, maar de gesprekken tussen NSC en PVV verliepen volgens de premier in goede sfeer. Opmerkelijk is het dat er 'diverse opties' besproken zijn. Dat duidt dat erop dat een politieke deal in de maak is.

Dan zou de PVV bijvoorbeeld toch akkoord gaan met het loslaten van het noodrecht en daar andere asielwetgeving in ruil voor terugkrijgen.

De verwachting is dat maandag 21 oktober dit onderwerp voor het eerst besproken zal worden in de ministerraad. De deadline heeft de premier nu gesteld voor het herfstreces, wat betekent dat ze ook nog op vrijdag 25 oktober hierover kunnen praten in het kabinet."