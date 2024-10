Wilders: zonder noodknop wordt het een moeilijk verhaal

PVV-leider Wilders weet niet of de PVV "nog heel lang vrolijk wil doorgaan". Binnenkort praat het kabinet over eventuele noodmaatregelen in het asielbeleid. De PVV wil dat het kabinet een beroep doet op 'buitengewone omstandigheden' waardoor een deel van de Vreemdelingenwet buiten werking kan worden gesteld. Maar binnen de coalitie ligt dat heel gevoelig en met name NSC zet daar vraagtekens bij.

'Weinig speelruimte'

Op de vraag van journalisten of hij ook bereid is iets in te leveren, antwoordde de PVV-leider: "Als ik dat al was, ga ik dat niet aan u vertellen". Wilders benadrukte dat zowel in het hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB, als in het regeerprogramma afspraken zijn gemaakt over de noodprocedure en dat hij de coalitiepartners daaraan zal houden: "Ik hoop dat men inziet dat dit niet alleen is afgesproken, maar dat er voor ons ook heel weinig speelruimte is."