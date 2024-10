ANP Het kabinet in de Eerste Kamer, in het midden premier Schoof

NOS Nieuws • vandaag, 01:32 Eerste Kamer tegen gebruik van noodrecht voor asielmaatregelen

De Eerste Kamer ziet het niet zitten om het staatsnoodrecht te gebruiken voor het aanscherpen van asielbeleid. Een meerderheid van GroenLinks-PvdA, CDA, D66, SP, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, Volt, SGP en OPNL noemt die route "onwenselijk" en nam daarover een motie aan.

Daarmee heeft de Eerste Kamer het kabinet vannacht een belangrijk signaal gegeven over de voorgenomen wetgeving op het gebied van asiel en migratie.

Voor asielmaatregelen onder het staatsnoodrecht hoeft het kabinet niet eerst goedkeuring van de Tweede en Eerste Kamer te krijgen. Dat kan pas achteraf. Wel moet het kabinet juridisch onderbouwen dat er sprake is van buitengewone omstandigheden. Het is een afspraak uit het coalitieakkoord waar PVV-leider Wilders aan hecht.

Maar de Eerste Kamer vindt dit in meerderheid niet de juiste juridische route. Strengere asielwetgeving kan ook via de gebruikelijke wetgevingsroute, vinden de partijen. Bijvoorbeeld met een spoedwet. Daarbij moeten de Tweede en Eerste Kamer vooraf hun goedkeuring geven voordat het kabinet de maatregelen in gang kan zetten.

Harde afspraak

De SGP vond het inroepen van het staatsnoodrecht voor asielmaatregelen van begin af aan een slecht idee. De partij drong bij premier Schoof aan op het kiezen voor een 'normalere' spoedwet.

Maar Schoof maakte duidelijk dat hij die mogelijkheid niet echt had, omdat met PVV-leider Wilders in het coalitieakkoord is afgesproken dat het noodrecht zou worden gebruikt. PVV-minister Faber werkt op dit moment aan een juridische onderbouwing.

Voor de SGP was dit reden om in te stemmen met een motie van GroenLinks-PvdA. Die spreekt uit dat de noodrechtroute onwenselijk is. Het kabinet kan niet rekenen op een meerderheid in de Eerste Kamer. Het signaal van de senatoren is dus van belang.

Voor steun in de Eerste Kamer zijn andere partijen nodig, de PVV heeft daar een kleine fractie en het nieuwe NSC heeft nul zetels:

NOS Zetelaantallen regeringsfracties

Mocht het zover komen dat het kabinet het noodrecht aan de Eerste Kamer voorlegt, dan is daar hoogstwaarschijnlijk dus geen goedkeuring te vinden en moeten de asielmaatregelen onder die noodwet weer worden ingetrokken.

Het is nog niet duidelijk wat dit betekent voor de coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB. PVV-leider Wilders heeft gezegd dat het noodrecht voor hem een harde afspraak is.

Politiek verslaggever Wilma Borgman: "Voor premier Schoof en PVV-minister Faber van Asiel en Migratie is hiermee een politiek probleem ontstaan. Het is nu zeer waarschijnlijk dat de goedkeuring van de Eerste Kamer die zou moeten volgen op de noodrechtprocedure er niet gaat komen. Daarmee lijkt de noodrechtprocedure een doodlopende weg. Maar het kabinet kan nog steeds besluiten het plan toch door te zetten. Het is nu eenmaal in het regeerprogramma afgesproken en het is een belangrijke voorwaarde van de PVV geweest voor kabinetsdeelname. Al gaat het waarschijnlijk ooit stranden."