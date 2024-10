Eerste Kamer wil liever spoedwet asiel dan noodrecht van minister Faber

Dat blijkt tijdens het debat in de Eerste Kamer met het kabinet-Schoof over de Miljoenennota en de Prinsjesdagstukken. Zowel SGP-leider Stoffer in de Tweede Kamer als SGP-senator Schalk liet eerder al weten het staatsnoodrecht niet de juiste route te vinden voor strenger asielbeleid.

Het kabinet kan niet rekenen op een meerderheid in de Eerste Kamer. Het signaal van de senatoren van vandaag is dus van belang, mocht het ooit zover komen dat de Eerste Kamer het noodrecht achteraf moet goedkeuren.

Ook de VVD-fractie in de Eerste Kamer, onder leiding van oud-minister Edith Schippers, heeft vanmiddag gezegd dat zij vindt dat het kabinet naast het noodrecht ook moet gaan werken aan de meer gebruikelijke weg van spoedwetgeving. Dit standpunt heeft ook de VVD-fractie in de Tweede Kamer.

Grote bezwaren

Bij coalitiepartij NSC leven er grote bezwaren. Met name minister Uitermark van Binnenlandse Zaken wordt gezien als grootste tegenstander binnen het kabinet, die mogelijk bereid is haar portefeuille in te leveren als zij het noodrecht juridisch niet goed onderbouwd vindt. En Wilders heeft laten weten dat hij niet weet of de PVV "nog heel lang vrolijk wil doorgaan" met het kabinet, als het noodrecht wordt geblokkeerd.