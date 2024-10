NOS Voetbal • vandaag, 16:52 Hoeveel wedstrijden kunnen voetballers aan? 'Blessuregevaar vanaf 50 per seizoen'

De roep van voetballers om een minder volle speelkalender wordt steeds luider. Spelersvakbond FIFPro klaagde bij de Europese Commissie over wereldbond FIFA en spelers in Engeland dreigden met stakingen. De discussie draait om de vraag: hoeveel wedstrijden moeten voetballers in staat zijn te kunnen spelen in één seizoen?

In het web van commerciële belangen van clubs, competities en bonden is daar ook een wetenschappelijk antwoord op te geven.

Voetbalt een speler meer dan vijftig wedstrijden per seizoen, dan neemt het risico op blessures gevaarlijk toe, vertelde sportarts Suzanne Huurman in Studio Voetbal.

3:19 Hoeveel wedstrijden moeten voetballers kunnen spelen? 'Gevaarlijker vanaf 50 per seizoen'

"De meeste blessures treden op in wedstrijden. Dus elke wedstrijd die je speelt is een extra risico", zegt Huurman, die in het verleden werkte bij Real Madrid en sinds deze zomer bij de FIFA actief is.

Meer wedstrijden, hogere belasting

"We weten dat tussen de 50 en 60 wedstrijden het risico op blessures nog meer toeneemt. Als je daarover heen gaat, wordt het risico op blessures per wedstrijd hoger. Dat is de reden dat mensen het getal van 55 wedstrijden aanhouden als het punt waarna het gevaarlijk wordt."

Het spelen van meer wedstrijden leidt tot hogere belasting en meer vermoeidheid, is de redenering. Volgens Huurman is het de kunst voor clubs en spelers om een evenwicht te vinden tussen de belasting en belastbaarheid van de voetballers. En dat kan per speler verschillen.

"Veel facetten hebben daar invloed op. Het reizen, hoe goed is iemand voorbereid, hoe belastbaar is iemand om een bepaalde belasting aan te kunnen? Je moet dat in kaart brengen en dan kun je kijken wat optimaal is voor een speler op een bepaald moment."

2:24 Gakpo over volle speelkalender: 'Geen geheim dat we veel wedstrijden spelen'

Voetballers in Engeland zijn vaak de dupe. Ze spelen naast de Premier League in twee bekertoernooien en veel clubs ook nog in een internationaal toernooi. Manchester City-middenvelder Rodri was een van de spelers die een staking opperden. Uitgerekend hij raakte enkele dagen later zwaar geblesseerd aan zijn knie.

"Tussen de veertig en vijftig wedstrijden kan een speler op het hoogste niveau presteren. Dat is het maximum", sprak Rodri zich uit. "Niet alles zou om geld of marketing moeten draaien. Er moet ook voor ons gezorgd worden."

"Het is geen geheim dat we veel wedstrijden spelen", zegt Liverpool- en Oranje-aanvaller Cody Gakpo. "De selecties worden steeds groter om dat zo goed mogelijk te kunnen managen."

Pre-season

In een jaar vol wedstrijden, trainingen en allerlei competities is elke rustdag meegenomen. In de voorbereiding op een nieuw seizoen is nog veel winst te behalen, zegt Huurman, wijzend op de lange uitputtende, vaak commerciële wereldreizen die clubs maken.

"In de voorbereiding heb je veel van die reizen om geld te verdienen. We weten dat dat een groot risico is op blessures in het seizoen dat volgt. Het is een sub-optimale voorbereiding. Je hebt te maken met veel reizen, jetlags en tijdsverschillen."

"Als het pre-season goed is, zie je dat het een groot verschil maakt op de frisheid en het risico op blessures de rest van het seizoen."