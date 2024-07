NOS Voetbal • vandaag, 22:21 FIFA voor de rechter om vol speelschema: 'Willen een plek aan de onderhandelingstafel'

Bij de Europese Commissie ligt een klacht over de FIFA en de steeds voller wordende voetbalkalender. De toenemende druk op topvoetballers is al jaren een thema. Spelers worden overbelast en dat heeft gevolgen voor hun fysieke en mentale welzijn. Internationale voetbalbonden blijven de overgebleven gaatjes in de kalender echter gewoon opvullen.

Hoe staan de Nederlandse betrokken partijen eigenlijk tegenover die gang naar de Brusselse rechter?

Jan de Jong, directeur van de eredivisie en lid van een belangenorganisatie van Europese competities, was betrokken bij de stap naar de Europese Commissie.

ANP Jan de Jong

De klacht over de FIFA richt zich op twee zaken die clubs en spelers dwars zitten, legt De Jong uit. "In de statuten van de FIFA staat dat zij bij het ontwikkelen van speelkalenders vooraf moeten overleggen én dat ze daarbij rekening moeten houden met de belangen van de clubs en competities. Dat gebeurt nu allebei niet."

Een van de achterliggende problemen is volgens De Jong dat er geen vastgesteld maximum aantal wedstrijden is dat spelers in een seizoen mogen spelen. "Er bestaat geen consensus over wat een speler aankan. Dan zie je dat een organisatie als de FIFA elke kans aangrijpt om meer duels op de kalender te zetten."

Tussen UEFA en FIFA

Dat deed de FIFA bijvoorbeeld door het WK voor clubs uit te bouwen tot een toernooi met 32 deelnemers. En door het WK voor landen steeds verder uit te breiden. Het WK van 2026 zal maar liefst 104 wedstrijden tellen in plaats van de huidige 64 duels.

Volgens De Jong worden clubs een speelbal in een onderlinge strijd tussen de FIFA en de UEFA. "Dat soort uitbreidingen doet de FIFA ook om weerwerk te bieden tegen de UEFA, die met bijvoorbeeld de nieuwe Conference League heel succesvol is."

Dat de UEFA ook bijdraagt aan die voller wordende speelkalender steekt De Jong een stuk minder. "Zij overleggen van tevoren wél over veranderingen in het schema. Dat gaat via de koninklijke weg. En de opbrengsten gaan meer dan bij de FIFA direct naar de clubs zelf."

Het is niet de verwachting dat de stap naar de Europese Commissie ervoor zal zorgen dat er plots wedstrijden van de kalender worden gehaald. "We hopen door een goede uitspraak vooral een plek aan de onderhandelingstafel met de FIFA op te eisen."

Onder de top

De VVCS, de vakbond voor Nederlandse profvoetballers, staat achter de klacht bij de Europese Commissie, maar heeft er wel kanttekeningen bij.

Stijn Boeykens, een Belgische jurist van VVCS, vindt dat de klacht ook voor de UEFA had moeten gelden. "Je kunt de FIFA aanvallen. Dat is zeker terecht. Maar waarom laten we de UEFA ongemoeid? Zij doen eigenlijk hetzelfde. Ook de UEFA duwt met de hervorming van de Champions League meer duels op de kalender."

AFP UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin en FIFA-voorzitter Gianni Infantino

"Verder zijn er ook veel contractspelers die juist meer zouden willen spelen", zegt Boeykens. "De topspelers die Europees voetbal spelen worden uitgemolken, maar voor veel andere voetballers gaat dat niet op. Veel voetballers zouden juist meer wedstrijden willen spelen. We hopen dat die kleinere spelers niet uit het oog worden verloren."

Zowel De Jong als Boeykens waarschuwt voor verzadiging van de markt. "Het wordt op den duur te veel", zegt Boeykens. "In hoeverre hapt de consument dan nog toe? Voorlopig werkt het nog wel, maar je kunt de koe niet blijven uitmelken."

Bij de VVCS zijn de verwachtingen van de klacht bij de Europese commissie niet al te hoog. "Je bent via die organen zo een jaar of twee verder. Het is ook een beetje een kwestie van de spierballen tonen." De Nederlandse voetbalbond KNVB houdt de situatie aandachtig in de gaten, maar laat via een woordvoerder weten hier geen partij in te zijn.

Dubbelrol FIFA De FIFA heeft als enige organisator van grote mondiale voetbaltoernooien veel macht. In de toelichting van de klacht tegen de FIFA gaat het ook even over de monopoliepositie die de federatie heeft. "De FIFA vervult een dubbele rol als mondiale toezichthouder op het voetbal en als competitieorganisator", staat daarin. Ook volgens Boeykens van de VVCS valt niet te ontkennen dat de FIFA "zijn monopoliepositie misbruikt". Boeykens: "We vinden dat de FIFA eigengereid optreedt en dingen doordrukt zonder alle stakeholders te consulteren. Er wordt ook niet echt rekening gehouden met de spelers."