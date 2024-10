ANP PVV-minister Agema en premier Schoof bij de Algemene Politieke Beschouwingen (archief)

NOS Nieuws • vandaag, 17:00 Premier Schoof vindt 'stoer'-opmerking minister Agema 'ongelukkige uitspraak'

Premier Schoof en vicepremier Agema hebben na de ministerraad een apart gesprek gehad over haar 'wie-zo-stoer-is'-uitspraken van vrijdagochtend. De premier zegt dat de PVV-minister met een "ongelukkige uitspraak" over het parlement "een verkeerde indruk" heeft gewekt.

Voor de ministerraad werd Agema gevraagd naar de Eerste Kamer, die het gebruik van het staatsnoodrecht voor het aanscherpen van het asielbeleid niet ziet zitten. De Eerste Kamer vindt het niet de juiste juridische route, omdat het parlement niet vooraf goedkeuring kan geven.

Agema zei op vragen van de pers over het ingaan van het staatsnoodrecht: "Dan wil ik nog wel eens zien wie zo stoer is om het tegen te houden." Verder noemde ze de uitspraak van de Eerste Kamer om van het noodrecht af te zien en te kiezen voor een spoedwet "ontijdig", voorbarig dus.

Belediging van parlementariërs

De woorden van Agema werden opgevat als een belediging van parlementariërs. GroenLinks-PvdA-leider Timmermans liet op X weten dat een PVV-minister "weer met minachting spreekt over onze democratische spelregels". Hij wilde dat de premier snel afstand nam van de uitspraken.

Na de ministerraad zwakte de minister haar uitspraken af. Ze zei dat ze die woorden niet had moeten gebruiken en dat ze veel respect had voor het parlement.

Schoof zei later dat er een kort gesprek was geweest tussen hem en Agema. "En daarmee was de kou uit de lucht", aldus de premier op zijn wekelijkse persconferentie.

Pleidooi

Het is de tweede keer dat de premier de PVV-vicepremier apart moet nemen. Dat gebeurde ook in juli bij het debat over de regeringsverklaring. Agema stuurde een tweet over hoofddoekjes door terwijl Schoof een pleidooi hield dat het kabinet er was voor "alle Nederlanders".

Toch is er voor de premier geen reden om te twijfelen aan de intenties van zijn minister. Hij vindt dat er hard gewerkt wordt in het kabinet aan de problemen van Nederland. "Ik heb er vertrouwen in. En dat er af en toe iets ongelukkigs gebeurt, dat kan."

We hebben een steile leercurve en uiteindelijk zullen we resultaten laten zien die mensen van ons verwachten. Premier Schoof over de resultaten van het kabinet

De premier ging verder in op vragen over de slagkracht van zijn kabinet. Afgelopen week meldde de Tweede Kamer minister Beljaarts van Economische Zaken op voorhand nog niet overtuigd te zijn van zijn plan om PostNL niet 24 maar 48 uur de tijd te geven de post te bezorgen.

Minister Faber van Asiel en Migratie hoorde van allerlei Europese collega's dat ze niets zien in haar opt-outvoorstel, om voor Nederland een uitzonderingspositie te krijgen op het Europees migratiebeleid. Ook haar plan om 'terugkeerborden' bij azc's te zetten werd door de Tweede Kamer geblokkeerd.

Leercurve

Schoof benadrukt dat het kabinet met het oplossen van grote problemen bezig is en dat wetgeving soms langer duurt. "Ik heb er vertrouwen in dat het kabinet in staat is om problemen voor dit land op te lossen en af en toe gaat het iets anders." Hij zegt dat het kabinet snel aan het leren is. "We hebben een steile leercurve en uiteindelijk zullen we resultaten laten zien die mensen van ons verwachten."

Hij verwacht dat er op 25 oktober, als de herfstvakantie begint, duidelijkheid komt over het gebruik van het veelbesproken noodrecht om strengere asielmaatregelen snel aan te pakken.

Ook minister Faber wil niet spreken van een slechte week. Ze denkt dat bij haar Europese collega's duidelijk is dat Nederland een strenger asielbeleid wil. "De boodschap is overgekomen." En over haar juridische onderbouwing van het gebruik van het staatsnoodrecht zegt ze dat het "heel binnenkort komt".