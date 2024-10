ANP

NOS Nieuws • vandaag, 17:40 Minister stelt besluit verlengen postbezorging naar 48 uur uit

Minister Beljaarts van Economische Zaken stelt een wetsvoorstel om de maximale bezorgtijd voor post per 2026 van 24 naar 48 uur te verlengen nog even uit. De Tweede Kamer vindt dat hij te snel heeft geoordeeld dat dit voor PostNL noodzakelijk is, zo bleek tijdens een Kamerdebat.

Een week geleden liet Beljaarts aan de Kamer weten dat PostNL om verlenging van de bezorgtijd had gevraagd, met uitzondering van medische post en rouwpost. Het bedrijf heeft een personeelstekort en zegt dat de stijgende kosten niet meer gedekt kunnen worden met de door de overheid vastgestelde posttarieven.

Het gaat daarbij uitsluitend over de Universele Postdienst (UPD). Dat is een aantal postdiensten waarvan in de wet staat dat ze in heel Nederland voor iedereen tegen gelijke en betaalbare tarieven beschikbaar moeten zijn. PostNL is de enige uitvoerder van de UPD.

Uit onderzoek van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) blijkt dat drie kwart van de consumenten en kleine bedrijven het goed zou vinden als de postbezorging van een dag naar twee dagen gaat. Als de postbezorging maar betrouwbaar en betaalbaar blijft.

Beljaarts rekende op steun voor zijn voornemen van de Tweede Kamer. Maar daar blijken nog veel vragen te leven. Hij wacht nu met zijn wetsvoorstel waar de nieuwe afspraken met PostNL in staan.

Financiële steun

PostNL had zelf aan de minister gevraagd om een verruiming van de bezorgtijd naar drie dagen. Ook wil het bedrijf financiële steun van de overheid om de wettelijke taak van de UPD uit te kunnen voeren. Daar wilde Beljaarts geen gehoor aan geven.

Hij gaat nu eerst in gesprek met de Tweede Kamer over de mogelijkheden. Ook spreekt hij binnenkort met de top van PostNL. Begin volgend jaar volgt er een rapport van de ACM over de postmarkt. Daarna neemt de politiek alsnog een besluit.