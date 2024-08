PostNL wil financiële bijdrage overheid voor postbezorging

Bij het bedrijfsonderdeel Mail (post) werd nog wel 1 miljoen euro verdiend. Maar de post die PostNL onder de Postwet verplicht is om bezorgen, is verlieslatend. Daarom vroeg het bedrijf eerder al om de verplichte bezorgtermijn te verlengen, van 24 naar 48 uur.

Die mogelijkheid wordt door het kabinet onderzocht. Tot daar een beslissing over is genomen, zou het Rijk met geld over de brug moeten komen om "bereikbare, betrouwbare en betaalbare postbezorging veilig te stellen", zegt PostNL.

PostNL komt met het verzoek om staatssteun bij de presentatie van de cijfers over het tweede kwartaal van dit jaar. De nettowinst bedroeg in die periode 14 miljoen euro, dat is 4 miljoen meer dan in de tweede drie maanden van vorig jaar