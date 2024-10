ANP De man was maandag aanwezig bij de 7 oktober-herdenking op de Dam

NOS Nieuws • vandaag, 17:40 Onderzoek naar inbraak bij Joodse man in Amsterdam, 'lijkt antisemitische aanval'

De politie doet onderzoek naar een inbraak en vernielingen gisteravond in de woning van een Joods-Israëlische man in Amsterdam-Buitenveldert. Maandag was de man bij de 7 oktober-herdenking op de Dam. Hij vermoedt zelf dat anti-Israël-betogers hem naar huis hebben gevolgd, bevestigt de man na berichtgeving in De Telegraaf. De Amsterdamse burgemeester Halsema noemt de zaak "afschuwelijk".

Op foto's is te zien dat het huis van de man overhoop is gehaald en dat een Israëlische vlag en een Hebreeuwse bijbel zijn vernield, evenals een laptop en andere apparatuur. De politie zegt de zaak heel serieus te nemen en allerlei scenario's open te houden. "Het scenario dat de man zelf schetst nemen we zeker ook mee in het onderzoek." De politie vraagt mensen contact op te nemen als ze meer informatie hebben.

'Antisemitische aanval'

De 59-jarige man, een voormalig militair in het Israëlische leger, was maandagavond met een Israëlische vlag op zijn jas te zien in Nieuwsuur, dat hem tijdens de herdenking op de Dam had geïnterviewd. Zelf houdt hij er ook rekening mee dat iemand hem van die beelden heeft herkend.

Burgemeester Halsema heeft de man vanochtend bezocht. In een reactie spreekt ze van "een afschuwelijke inbraak met vernielingen". Ze wijst erop dat het onderzoek nog loopt. "Dat moeten we afwachten. Maar het lijkt te gaan om een antisemitische aanval en dat nemen we uiterst serieus." Volgens Halsema is de man enorm geschrokken. "Dat snap ik volkomen. De politie geeft hoge prioriteit aan deze zaak."

De gemeente organiseert op korte termijn een bijeenkomst voor buurtbewoners, laat Halsema weten. "Ik kan me voorstellen dat er onrust in de buurt is."