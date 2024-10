ANP Alvaro Morata

NOS Voetbal • vandaag, 13:07 Morata kampte met depressie: 'Dacht dat ik voetbalschoenen niet meer kon aantrekken'

Alvaro Morata heeft zich in een interview openhartig uitgelaten over mentale problemen waar hij de afgelopen maanden mee kampte. "Het was een heel zware periode. Ik dacht dat ik mijn voetbalschoenen niet meer aan zou kunnen trekken", zei de aanvoerder van het Spaanse voetbalelftal bij radiozender Cope.

"Op momenten waarop je depressief bent, zit er altijd iemand in je hoofd waar je tegen moet vechten", zegt Morata, die afgelopen zomer de Europese titel veroverde met Spanje.

"Het maakt daarbij niet uit wat voor werk je doet of in welke situatie in je leven je bevindt", voegt de spits daaraan toe.

Volgens hem hebben de mentale problemen ervoor gezorgd dat hij afgelopen zomer van Atlético Madrid naar AC Milan ging. "Het was voor mij het beste om Spanje te verlaten, ik kon het niet verdragen."

Niet op pad met kinderen

De 31-jarige Spanjaard krijgt al jaren veel kritiek op zijn spel, ook tijdens het afgelopen EK. Omdat hij ook op straat vaak werd aangesproken op zijn prestaties, schaamde hij zich om op pad te gaan met zijn kinderen, die op hun beurt ook niet met hem wilden winkelen. "Dingen die een normale vader met zijn kinderen doet."

Volgens Morata waren de opmerkingen niet altijd kwaad bedoeld, maar vond hij het lastig om steeds geconfronteerd te worden met zijn werk.

ANP Alvaro Morata na het winnen van het EK deze zomer

De mentale problemen speelden volgens Morata al voor het EK. Hij zegt dat hij drie maanden gedacht heeft dat het toernooi voor hem in gevaar zou komen. "Ik realiseerde me dat ik datgene waar ik het meest van hou, was gaan haten. Dat is heel ingewikkeld."

Zo kreeg de aanvaller soms paniekaanvallen als hij zijn voetbalschoenen aantrok, maar door hulp van Atlético-trainer Diego Simeone, zijn psychiater en teamgenoten Koke en Miguel Angel Gil ging het beter.

Doodsbedreigingen

80-voudig international Morata liet tijdens het EK in Duitsland al weten dat de kritiek in eigen land hem veel deed. "Ik voel me in het buitenland gelukkiger. Daar respecteren de mensen mij." Tijdens het EK dat in 2021 gehouden werd, ontving hij zelfs doodsbedreigingen.

Morata maakte in 2010 bij Real Madrid zijn debuut in het betaald voetbal. Daarna speelde hij bij Juventus, opnieuw Real Madrid, Chelsea, Atlético Madrid, opnieuw Juventus, om daarna wederom terug te keren bij Atlético Madrid. Nu speelt hij dus voor AC Milan.