NOS Voetbal • vandaag, 16:40 Woedende reacties in Gibraltar na liedje Spaanse spelers bij huldiging

De tekst 'Gibraltar is Spaans', door voetballers Rodri en Álvaro Morata gezongen tijdens de huldiging van Europees kampioen Spanje, heeft in Gibraltar voor grote opschudding gezorgd. De voetbalbond en de regering van het Britse overzeese gebied keurden het zingen van de tekst in felle bewoordingen af.

"Extreem provocatief en beledigend", noemde de Gibraltarese voetbalbond het. "In het voetbal is geen plek voor dit soort gedrag." De bond kondigde aan een officiële klacht bij de UEFA in te dienen.

De regering van Gibraltar betitelde het liedje als 'ranzig' en discriminerend'. Een oppositieleider zei dat de Spaanse spelers het 'Franco-achtige idee' dat de rechten van het Gibraltarese volk er niet toe doen vergoelijkten. Daarmee verwees hij naar de nationalistische dictator Francisco Franco, die tussen 1939 en 1975 aan de macht was in Spanje.

Nadat Morata en Rodri (speler van Manchester City) het lied op het podium hadden voorgezongen, werd het door de aanwezige fans massaal meegezongen.

0:39 Morata en Rodri zingen 'Gibraltar is Spaans' tijdens de EK-huldiging van Spanje

Gibraltar ligt aan het zuidelijkste puntje van Spanje, maar behoort al meer dan 300 jaar toe aan het Britse koninkrijk. De Spaanse regering heeft Gibraltar nooit erkend als onderdeel van het Verenigd Koninkrijk.

In aanloop naar de finale van het EK tussen Engeland en Spanje speelde de discussie over Gibraltar wat meer op. De dag voor de wedstrijd circuleerde er een video van Engelse fans online, die in een Berlijnse kroeg over de kwestie zongen. Andersom gingen op sociale media plaatjes rond van de iconische rots van Gibraltar met de Spaanse vlag erop geshopt.

Gibraltar speelt sinds 2013 interlands als UEFA-lid. Het beslechtte in dat jaar een lange juridische strijd om als autonoom land bij de Europese voetbalfederatie toe te mogen treden in zijn voordeel. Spanje had tot die tijd dwarsgelegen. Spanje en Gibraltar kunnen elkaar vanwege de politieke gevoeligheden niet treffen in (voorrondes van) eindtoernooien.

Op de beelden van de huldiging is nog te zien dat Morata Rodri ter waarschuwing herinnert aan het feit dat hij in Engeland voetbalt. "Dat boeit me niet", antwoordde Rodri daarop.