Tienduizenden mensen op de been voor huldiging Spaanse ploeg: 'Dit is nog maar het begin'

De EK-winnaars zijn aangekomen in Spanje. Rond 15.00 uur landden de voetballers op de luchthaven van Madrid. Vanavond vindt in de hoofdstad de huldiging plaats.

Na het bezoek aan de koning en de premier, ging de ploeg terug de bus in voor de ereronde door Madrid. Rijendik publiek wachtte op de spelers, gedurende de hele route. Op de bus stond een duidelijke boodschap: "It's only the beginning". Het is nog maar het begin.