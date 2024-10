Juristen: regeerprogramma op meerdere punten niet rechtsstatelijk

Het regeerprogramma van het nieuwe kabinet is op negen punten in strijd met de beginselen van de rechtsstaat. Dat concludeert een externe commissie die op verzoek van de Nederlandse orde van advocaten een "basale juridische toets" heeft gedaan.

Voorzienbaar misbruik

Die laatste woorden lijken een verwijzing naar de afspraken over bescherming van de grondwet, de grondrechten en de rechtstaat die PVV, VVD, NSC en BBB al in de eerste fase van de kabinetsformatie maakten.

Vergisrecht valt goed

De commissie is onder meer positief over het 'recht op vergissen' dat het kabinet wil invoeren. Dat recht houdt in dat een enkele fout bij bijvoorbeeld het aanvragen van een toeslag een burger niet langer diep in de problemen mag duwen, zoals bijvoorbeeld bij het toeslagenschandaal gebeurde.