vandaag, 10:00 Huizenprijzen stegen laatste tijd minder hard, ook in zomer veel huizen verkocht

De huizenprijzen zijn in het derde kwartaal van dit jaar verder gestegen. Vergeleken met een jaar eerder werden bestaande huizen 12,3 procent duurder. Daarmee stijgen de prijzen wel minder hard dan eerder: in het voorgaande kwartaal was er nog sprake van een stijging van 13,6 procent op jaarbasis.

De cijfers zijn gebaseerd op verkoopcijfers van makelaars die zijn aangesloten bij makelaarsvereniging NVM. De NVM heeft een marktaandeel van zo'n 70 procent.

Bijna 37.000 woningen verkocht

De NVM berekent ook de prijsstijging van kwartaal op kwartaal. Ten opzichte van het tweede kwartaal van dit jaar stegen de prijzen in het derde kwartaal nog maar een klein beetje, met 0,4 procent. In het tweede kwartaal stegen de prijzen veel harder, namelijk met 7,7 procent ten opzichte van het eerste kwartaal.

"De minieme stijging dit kwartaal lijkt een correctie te zijn op de zeer sterke stijging van vorig kwartaal", aldus de NVM. De gemiddelde bestaande woning wordt nu voor 473.000 euro verkocht.

De NVM noemt het verder opvallend dat aangesloten makelaars bijna 37.000 woningen verkochten. Dat is het hoogste aantal in bijna vier jaar, terwijl normaliter vooral in juli en augustus de verkopen wat teruglopen vanwege de vakantieperiode.

De markt voor appartementen draait op volle toeren, ziet de makelaarsvereniging. Ten opzichte van een jaar eerder werden er 18,9 procent meer appartementen verkocht.

Volgens de NVM is die toename niet alleen te verklaren door particuliere verhuurders die hun appartementen verkopen wegens de strengere huurregels. Verhuurders hebben vooral goedkopere appartementen, terwijl er nu ook veel duurdere appartementen worden verkocht. "De stijging is te zien in regio's door het hele land en in alle prijsklassen, met de grootste groei in het duurste segment", schrijft de organisatie.

Overbieden komt nog steeds veel voor, maar het aantal huizenkopers dat een bod boven de vraagprijs uitbrengt neemt niet meer zo toe. Bij ruim twee op de drie verkopen is er meer betaald dan de vraagprijs, dat is ongeveer even vaak als een kwartaal eerder. Gemiddeld wordt er 4,6 procent meer betaald dan de vraagprijs, ook dat is ongeveer evenveel als een kwartaal eerder.

Nieuwbouwhuizen worden kleiner

NVM-makelaars verkochten 6339 nieuwbouwwoningen, een stuk meer dan de ruim 5000 nieuwbouwwoningen in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Het aantal ligt wel een stuk lager dan de 7814 nieuwbouwhuizen die in het tweede kwartaal van dit jaar nog werden verkocht.

"In de zomermaanden neemt de verkoop van nieuwbouw vaak af, zo ook in 2024", aldus de NVM. "De verkoopdynamiek blijft goed. In de eerste negen maanden van 2024 zijn al meer nieuwbouwhuizen verkocht dan in heel 2022 en 2023."

Nieuwe huizen zijn een stuk kleiner dan in het verleden, constateert de makelaarsvereniging. Nieuwbouwwoningen zijn nu gemiddeld 107 vierkante meter groot, vijf jaar geleden was dit nog 132 vierkante meter. "Een reden hiervoor is de politieke focus op betaalbare nieuwbouw. In de afgelopen jaren is de bouw van betaalbare woningen onder de 390.000 euro toegenomen."