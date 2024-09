NOS / Yvonne Witte

NOS Nieuws • vandaag, 10:35 Straatje erbij levert minder huizen op dan gedacht

Het plan om bij steden en dorpen een straatje bij te bouwen, levert veel minder huizen op dan eerder gedacht. Volgens een berekening van het Planbureau voor de Leefomgeving levert het plan maximaal 95.000 woningen op en waarschijnlijk in de praktijk nog wat minder.

Bouwers noemden het plan eerder dé oplossing voor het woningtekort, maar volgens dit rapport helpt het maar een beetje. Er zijn een miljoen huizen nodig.

"Wij gaan uit van een straatje van maximaal vijftig woningen, en daarbij hebben we gekeken naar plekken die niet in een natuurgebied liggen", zegt Marko Hekkert, directeur voor het Planbureau voor de Leefomgeving.

"De potentie is een stuk kleiner dan gedacht, maar voor sommige provincies is het een goede oplossing, bijvoorbeeld voor provincies zoals Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland", zegt Hekkert. Dat zijn niet de regio's waar de meeste vraag is naar woningen.

Effect per provincie Provincie Benodigde nieuwbouw tot 2030 Effect 'straatje erbij' Aandeel 'straatje erbij' Groningen 29.500 7839 27 % Friesland 23.100 13.527 59 % Drenthe 16.000 5699 36 % Overijssel 54.700 7096 13 % Flevoland 35.600 953 3 % Gelderland 120.500 14.072 12 % Utrecht 95.500 4154 4 % Noord-Holland 199.500 5792 3 % Zuid-Holland 239.100 7040 3 % Zeeland 9400 6832 73 % Noord-Brabant 144.600 10.388 7 % Limburg 25.800 11.483 45 %

Wijkje erbij

Het Economisch Instituut voor de Bouw heeft kritiek op de berekeningen en zegt dat de potentie van het plan veel groter is. Daar is de directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving het niet mee eens.

"We hebben gekeken naar het effect als je één straat erbij bouwt. Je kan veel meer erbij bouwen, maar dan gaat het ten koste van weilanden en heb je het over een wijkje erbij bouwen. Dan kan je naar een miljoen huizen toe, maar dan heb je het niet meer over straatje erbij."

Voor het kabinet is het plan een van de manieren om het woningtekort op te lossen. Het doel is om 100.000 woningen per jaar te bouwen, Er wordt snel gezocht naar extra bouwlocaties en er worden nieuwe grootschalige woningbouwlocaties aangewezen.