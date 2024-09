NOS / Yvonne Witte

NOS Nieuws • vandaag, 06:30 Minder nieuwbouwwoningen erbij in de eerste helft van 2024

In de eerste helft van dit jaar zijn er in Nederland 32.690 nieuwbouwwoningen gebouwd. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is het laagste aantal sinds 2018 in de eerste zes maanden van het jaar. Ook zijn het er bijna 4 procent minder dan in die periode vorig jaar: toen werden er nog 34.022 woningen gebouwd.

Minister Keijzer van Volkshuisvesting streeft er juist naar dat er meer woningen worden gebouwd. Het nieuwe kabinet heeft als doel dat er jaarlijks 100.000 woningen bijkomen om het woningtekort te verminderen. Dat zal dit jaar, op basis van deze cijfers over de eerste zes maanden, erg moeilijk worden.

Bij die 32.690 gaat het wel alleen om nieuw gebouwde huizen. Ieder jaar komen er ook woningen bij door bijvoorbeeld het ombouwen van kantoorpanden tot woningen of het splitsen van een groot huis in twee of drie appartementen. Vorig jaar werden in totaal 88.045 woningen gerealiseerd: 73.333 nieuwbouwwoningen en 14.712 woningen van die andere categorieën.

Bouwdip was verwacht

De daling van het aantal nieuwbouwwoningen komt niet onverwacht. De vorige woonminister, De Jonge, waarschuwde vorig jaar al dat er dit jaar een 'bouwdip' zou zijn. Dat was ook op te maken uit het feit dat rond 2022 projectontwikkelaars minder bouwvergunningen gingen aanvragen. Tussen het aanvragen van een vergunning en het gereedkomen van een woning zit ongeveer twee jaar.

De rente steeg toen, wat investeren in woningbouw duurder maakte. En door de hogere hypotheekrente werden potentiële kopers toen huiveriger om een nieuwbouwwoning te kopen. Ook duwde de hoge inflatie de kosten van bouwmaterialen omhoog.

Meer bouwvergunningen

Al die zaken spelen nu alweer minder. Eerst stabiliseerde de rente en nu daalt hij, en de inflatie is veel lager dan in 2022. Ook hebben veel mensen de afgelopen tijd flinke loonsverhogingen gekregen en is de vraag naar nieuwbouwkoopwoningen aangetrokken. Het vorige kabinet kwam ook met de Startbouwimpuls, een subsidie om bouwplannen door te zetten.

Door al die ontwikkelingen durven ontwikkelaars weer meer huizen te bouwen. Het aantal afgegeven vergunningen is de laatste tijd weer wat aan het stijgen. In de eerste helft van dit jaar zijn bouwvergunningen voor bijna 35.000 woningen afgegeven. En dat moet dan over zo'n twee jaar tot meer nieuwe woningen leiden.

Meer corporatiewoningen

Van die 32.690 nieuwbouwwoningen waren er 8205 van woningcorporaties. Dat zijn er bijna 2000 meer dan in de eerste helft van 2023. Daarmee zijn corporaties goed voor een groter deel van alle nieuwbouwwoningen. In de eerste helft van 2023 was 18 procent van alle nieuwbouwwoningen een corporatiewoning. Dit jaar was dat 25 procent.