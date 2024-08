NOS/Yvonne Witte

NOS Nieuws • vandaag, 09:35 Meer bouwvergunningen voor woningen afgegeven

In het tweede kwartaal van dit jaar zijn er 18.800 bouwvergunningen voor nieuwe huizen afgegeven. Dat is het hoogste aantal sinds eind 2021 en 21 procent meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar, meldt het CBS. Het is het derde kwartaal op rij dat het aantal afgegeven vergunningen stijgt.

Dat er nu meer bouwvergunningen zijn betekent in de regel over zo'n twee jaar meer nieuwbouwwoningen. Want van vergunning tot oplevering van een huis duurt ongeveer twee jaar.

Het aantal vergunningen was de afgelopen jaren juist wat ingezakt. Onder meer door de hoge rente, licht dalende huizenprijzen en gestegen bouwkosten was het minder aantrekkelijk voor ontwikkelaars om huizen te bouwen.

Vorig jaar verwachtte toenmalig woonminister De Jonge dan ook dat er dit jaar minder woningen opgeleverd zouden worden door het lagere aantal vergunningen.

Inmiddels is de rente gestabiliseerd en ook weer wat gedaald en stijgen de huizenprijzen fors. Ook gaf het vorige kabinet subsidies om bouwplannen door te zetten. En daardoor lijkt de bouw nu dus weer aan te trekken.

Ombouw van kantoorpanden

Vorig jaar zijn er 73.000 nieuwbouwwoningen gebouwd. Dat is niet het totaal aantal nieuwe woningen. Want er komen ook huizen bij door bijvoorbeeld de ombouw van kantoorpanden tot woningen en de splitsing van grote huizen tot twee of meer kleinere.

Dat waren er bijna 15.000, dus in totaal kwamen er zo'n 88.000 woningen bij in Nederland. Het streven van het kabinet-Schoof is dat er jaarlijks 100.000 woningen bij komen om het woningtekort te verminderen.