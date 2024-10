Veiligheid, hardrijders, scheve stoepen: wat Rotterdammers willen van nieuwe burgemeester Schouten

Sinds begin juli bekend werd dat Schouten werd voorgedragen bleef ze uit de publiciteit. Het is dus nog niet duidelijk wat haar plannen zijn voor de stad. Rotterdammers uit vijf verschillende wijken hebben wel een duidelijke mening over wat de nieuwe burgemeester bovenaan haar prioriteitenlijstje moet zetten.

Veiligheid

Meer surveilleren heeft volgens hem weinig zin. "Meer recherche en meer kijken naar de bron", vindt hij nodig. "Het zou ook goed zijn als Schouten zelf langsgaat in de buurten. Connectie is altijd goed."

Huizen voor jongeren

Wat Carmen Fernandes (51) betreft is er maar één ding waar Carola Schouten als eerste mee aan de gang moet: huisvesting voor jongeren, zegt ze bij de gigantische muurschildering voor de eerder dit jaar overleden rapper Def Rhymz in Crooswijk.

"Er is tegenwoordig erg veel woningnood. Ik heb zelf een dochter van 29 die nog thuis woont. We hebben het heel gezellig, maar ze staat nu al tien jaar ingeschreven en heeft nog geen eigen plek." Luxe hoeft zo'n nieuw huis niet eens te zijn. "Een complex van containerwoningen zou ook al goed zijn. Het hoeft niet groot te zijn, als ze maar een eigen start kunnen maken. Dat helpt ze ook verder om zelfstandig te worden en kennis te maken met zaken als bijvoorbeeld belastingen en gemeentelijke heffingen."

Wat Carmen betreft moet Schouten daarbij ook letten op het leegstandsbeheer van bestaande woningen. "Ik denk dat er best veel panden leegstaan voor lange tijd, waar je dan tijdelijk jongeren in kan huisvesten."

Meer investeren in jongerenwerk

"Vroeger was er veel meer te doen voor de jeugd", vindt Adilson (33) uit Spangen. Wat hem betreft moet de nieuwe burgemeester meer investeren in jongerenwerk. "Toen ik op school zat hadden we op woensdagmiddagen uitjes, zoals zwemmen of naar Plaswijckpark of naar een museum. Daar is de afgelopen jaren op bezuinigd. Daardoor gaan jongens meer op straat hangen."