Carola Schouten voorgedragen als nieuwe burgemeester van Rotterdam

Oud-minister en oud-vicepremier Carola Schouten wordt door de gemeenteraad voorgedragen als nieuwe burgemeester van Rotterdam. Het is de eerste keer dat Rotterdam een vrouwelijke burgemeester krijgt.

In oktober dit jaar zal de 46-jarige politicus dan aan haar nieuwe baan beginnen. Ze volgt burgemeester Ahmed Aboutaleb op. De PvdA'er zwaait na vijftien jaar af als burgemeester van Rotterdam.

Schouten (ChristenUnie) zat na de beëdiging van het nieuwe kabinet zonder baan en werd al genoemd als opvolger van Aboutaleb. De voormalig minister van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen woont al dertig jaar in Rotterdam-Spangen en studeerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

'Ze past bij deze stad'

De gemeenteraad liet bij monde van raadslid Van der Velden (Partij voor de Dieren) weten dat zij een kandidaat is "die bij deze stad past" en dat werd gezocht naar "een burgemeester die benaderbaar is, tussen de mensen gaat staan, een burgemeester waar Rotterdammers zich in kunnen herkennen".