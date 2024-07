ANP Carola Schouten

NOS Nieuws • vandaag, 21:09 Ook aan de Coolsingel wachten Carola Schouten stevige dossiers

Illustere namen als André van der Louw, Bram Peper, Ivo Opstelten en natuurlijk Ahmed Aboutaleb gingen haar voor, en allemaal drukten ze hun stempel op de stad. Nu is het de beurt aan Carola Schouten. Wat staat de nieuwe burgemeester van Rotterdam te wachten? En wat kan zij betekenen voor de Rotterdammers?

De keuze voor Schouten, die tot begin deze week vicepremier was in het vierde kabinet-Rutte, is opvallend. Haar partij de ChristenUnie levert maar een tiental burgemeesters in het land, in kleine en middelgrote gemeentes. De ChristenUnie heeft ook maar één raadszetel in Rotterdam. Het laat zien hoeveel vertrouwen de gemeenteraad in haar heeft.

Enkele Rotterdammers over hun nieuwe burgemeester:

1:35 Rotterdammers over Carola Schouten: 'Denk dat ze heel goede bagage meeneemt'

De 46-jarige Schouten woont inmiddels het grootste deel van haar leven in Rotterdam. Ze groeide op als boerendochter in het Noord-Brabantse Giessen en verhuisde in 1995 naar de Maasstad om bedrijfskunde te gaan studeren aan de Erasmus Universiteit. Ze is er sindsdien blijven wonen.

Ze maakte op jonge leeftijd het nodige mee. Ze verloor haar vader toen ze negen was. En tijdens haar studie raakte ze als jonge twintiger ongepland zwanger. Ze bracht haar zoon als alleenstaande moeder groot.

Herkenbaar

Schouten kwam in 2011 in de Tweede Kamer terecht. Vanaf 2017 was ze minister in twee kabinetten. In Rutte III kreeg ze de zware landbouwportefeuille, waardoor ze te maken kreeg met de stikstofcrisis, protestacties van boeren en bedreigingen.

Al die ervaringen hebben haar sterk gemaakt, zegt Tjalling Vonk, gemeenteraadslid van de ChristenUnie in Rotterdam tegen de regionale omroep Rijnmond.

Die kracht vindt ze ook in haar geloof, vertelde ze aan de omroep in 2021:

De gemeenteraad verwacht dat Schouten door haar persoonlijke geschiedenis "met soms grote hobbels en moeilijke levensfases" iemand is in wie veel Rotterdammers zich kunnen herkennen. Want ook veel inwoners van de stad hebben het zwaar. Ruim 16 procent leeft in armoede.

Vreugdesprongetje

Amina Hussen weet daar alles van. Haar stichting Krachtvrouwen haalt vrouwen uit hun isolement en ondersteunt ze. Ze noemt Schouten een "superpersoon" voor het burgemeesterschap. "Ik ben blij. Omdat ze een vrouw is, en iemand uit Delfshaven, onze wijk. Een moeder voor deze stad. Ze gaat de dingen goed aanpakken voor Rotterdam."

Verslaggever Henrik-Willem Hofs: "Burgemeester Aboutaleb werd vijftien jaar geleden niet zo warm ontvangen als Carola Schouten nu. Toch staat ze de komende jaren voor heel wat uitdagingen in tweede stad van Nederland. Zo'n 12.000 Rotterdammers noemden 'een veilige stad' als belangrijkste punt in een enquête over waar de nieuwe burgemeester voor moet zorgen. De stad heeft veel te maken met drugscriminaliteit en aanslagen met explosieven. Daar zal Schouten met politie en justitie een beter antwoord op moeten vinden. Ook armoede is een belangrijk thema. 1 op de 6 Rotterdammers leeft in armoede en 1 op de 20 ondervindt de gevolgen van het toeslagenschandaal. Schouten was tot voor kort minister van onder meer armoedebeleid, dus zal ze daar zeker het accent op gaan leggen. Tot slot klonk de afgelopen jaren kritiek op de behoudende koers van burgemeester Aboutaleb op het gebied van uitgaan, cultuur en evenementen. Veel jonge mensen vinden dat de stad wel wat meer mag bruisen. Ze hopen dat Schouten daar open voor staat."

Marianne de Koning maakte een vreugdesprongetje toen ze hoorde dat Schouten de "wereldburgemeester" wordt die de stad zocht. De Koning is sociaal ondernemer bij De Verbindingskamer, die actief contact zoekt met inwoners die problemen hebben.

"De armoede is erger geworden", zegt ze. "Veel mensen die het tot nu toe nog net redden, zakken nu door het ijs omdat alles duurder is geworden." Ze hoopt dat Schouten een verschil kan maken. "Ze weet hoe het is om er alleen voor te staan. Ze kan een voorbeeld zijn voor veel mensen. En ze kent de stad."

Gouden combinatie

Schouten kan verbinding maken, verwacht De Koning. "Burgemeester Aboutaleb ging met ons mee om te horen wat er achter die voordeuren speelt. Dat zie ik Carola Schouten ook wel doen. Ze is heel benaderbaar. En dat ze beide werelden kent, die van die mensen en die van het bestuur, dat is goud."

Ook Saïda Ouarirou, werkzaam bij Team Toekomst, een organisatie die zich inzet voor Rotterdamse jongeren, hoopt vooral dat de nieuwe burgemeester goed naar de inwoners zal luisteren. En ze heeft nog een tip: "Zoals ze in Rotterdam zeggen: niet lullen maar poetsen, geen woorden maar daden."