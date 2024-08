Afscheid van Aboutaleb, die Rotterdammer blijft: 'Dat hebt u van mij gemaakt'

Voor de gelegenheid was er vanmiddag een gratis festival in het Park onder de Euromast. Een middag vol muziek, dans, sportactiviteiten en workshops waar de ' beste burgemeester ter wereld ' honderden handen schudde en talloze briefjes en tekeningen kreeg toegestopt.

Aan het eind van het evenement nam Aboutaleb zelf ook het woord. Maar niet voordat Lee Towers, die eigenlijk al was gestopt met zingen, in zijn gouden microfoon You'll never walk alone voor hem zong.