Aboutaleb gekozen tot 'beste burgemeester van de wereld'

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb is uitgeroepen tot beste burgemeester ter wereld 2021. Hij deelt de World Mayor 2021-prijs met Philippe Rio, burgemeester van de Franse stad Grigny.

"Beide burgemeesters hebben gemeen dat ze de sterke overtuiging hebben dat vrede, vrijheid, gelijke rechten en waardigheid enorm belangrijk zijn voor de sociale cohesie", licht de jury toe.

De Londense stichting City Mayors Foundation, een internationale denktank die zich bezighoudt met lokaal bestuur, reikt de prijs sinds 2004 elke twee jaar uit. Beide winnaars krijgen een sculptuur aangeboden. Aboutaleb is de eerste Nederlandse winnaar van de prijs.

'Exceptioneel leiderschap'

Aboutaleb, die in januari dit jaar is beëdigd voor zijn derde termijn als burgemeester van Rotterdam, wordt omschreven als gepassioneerde verdediger van vrijheid, tolerantie en solidariteit. Tijdens de pandemie heeft hij 'exceptioneel leiderschap getoond', zegt de organisatie. "Al vanaf het begin van de coronapandemie was hij zich bewust van de gevaren voor de kwetsbare delen van de samenleving."

Daarnaast wordt van Aboutaleb gezegd dat hij begrijpt dat steden veerkrachtiger, socialer en milieubewuster moeten zijn, willen ze natuurrampen kunnen weerstaan. "Aboutaleb leidt Rotterdam al sinds 2009 met moed, geduld en bescheidenheid. Hij wordt door de meesten burgervader genoemd: tijdens alle jaren als burgemeester, heeft hij zich als de vader van een hele grote familie gedragen."

Aboutaleb zegt in een reactie zeer vereerd te zijn met de prijs. "Ik ben er stil van. Het is een eer dat Rotterdammers mij hiervoor hebben aangedragen. Ik voel me dan ook zeer gewaardeerd door de inwoners van deze mooie stad. Een stad waar zoveel verschillende mensen samen leven. Ik heb de allermooiste baan die je je maar kan bedenken."