Tweevoudig winnares Bol op shortlist verkiezing Europees atlete van het jaar

Sifan Hassan stond ook op de lijst van tien genomineerden, maar is afgevallen. De Oekraïense Jaroslava Majoetsjich (olympisch kampioene hoogspringen) en de Britse Keely Hodgkinson (olympisch kampioene 800 meter) zijn Bols overgebleven concurrentes in de verkiezing.

Prijzen en records

Bol grossierde dit jaar in prijzen en records. Ze won twee keer goud op de WK indoor in Glasgow (400 meter en 4x400 meter) en pakte ook twee titels op de EK in de buitenlucht in Rome (400 meter horden en 4x400 meter).