Bol sluit atletiekjaar 2024 af met Diamond League-zege, Visser knap tweede

Vermoeid en pas net hersteld van een coronabesmetting, heeft Femke Bol voor de vierde jaar op rij de Diamond League gewonnen op de 400 meter horden. In het regenachtige Koning Boudewijnstadion in Brussel liep de Nederlandse in het finaleweekend van de Diamond League een tijd van 52,45 seconden.

In haar derde race sinds haar bronzen medaille op de Olympische Spelen van Parijs bleef Bol daarmee concurrent Anna Cockrell (53,71), winnares van olympisch zilver, en Shiann Salmon (53,99) ruim voor. Olympisch kampioen Sydney McLaughlin-Levrone mocht niet deelnemen aan de finales in Brussel, ze liep wel een 200 en 400 meter in het bijprogramma.

Bol pakte in de Belgische hoofdstad haar vijfde overwinning in negen races op de 400 meter horden dit Diamond League-seizoen. Afgelopen drie weken had Bol niet kunnen lopen door een coronabesmetting.

AFP Femke Bol op het podium tussen andere Diamond League-winnaars

Een tijd van 52,45 lopen na een lang, vermoeiend seizoen én na net hersteld te zijn van ziekte, is een opsteker voor Bol aan het eind van atletiekjaar 2024. Bol gaat na haar 24ste Diamond League-overwinning op een rij op vakantie.

Visser knap tweede

Eerder op de avond sprintte Nadine Visser knap naar de tweede plaats op de 100 meter horden. Met een tijd van 12,52 seconden was Visser langzamer dan de winnares van olympisch brons Jasmine Camacho-Quinn (12,38) en sneller dan de Jamaicaanse Ackera Nugent (12,55).

Op de Olympische Spelen van Parijs eindigde Visser als vierde, ook achter Camacho-Quinn. De olympische titel ging naar de Amerikaanse Masai Russell, zilver was in Parijs voor Cyrena Samba-Mayela.

Tasa Jiya mocht door een afzegging haar opwachting maken in de finale van de 200 meter en ze weerde zich kranig. Mede door de diskwalificatie van Marie-Josée Ta Lou-Smith werd ze met 22,95 vierde. Brittany Brown zegevierde met 22,20. Jiya was eigenlijk uitgenodigd voor B-race, waarin McLaughlin-Levrone won in 22,40.

Spektakel op 800 meter

De 800 meter-finale bij de mannen levert al het hele seizoen spektakel op en dat lukte ook nu weer. Olympisch kampioen Emmanuel Wanyonyi won in 1.42,70.

Reuters Wanyonyi klopt Sedjati en Arop

De Keniaan en de Canadees Marco Arop (zilver in Parijs op 0,01) proberen al het hele jaar onder het wereldrecord van David Rudesha (1.40,92) te lopen. In Brussel kwamen ze niet in de buurt, maar de spanning was er niet minder om. Arop ging lang aan de leiding, Djamel Sedjati passeerde hem na 780 meter en 10 meter later pakte Wanyonyi alsnog de winst.

Zijn landgenote Beatrice Chebet was oppermachtig op de 5.000 meter. Zelfs een in de weg lopende fotograaf kon de tweevoudig olympisch kampioene niet van haar stuk brengen, Chebet won in 14.09,52, twaalf seconden voor de nummer twee Medina Eisa.

De 1.500 meter was een prooi voor Faith Kipyegon. De Keniaanse, vaak concurrente van Sifan Hassan op grote kampioenschappen, is al drie jaar ongeslagen op die afstand en boekte in 3.54,75 haar vijfde eindoverwinning in de Diamond League.