Van Veen vertrekt als hoofdcoach baanwielrennen en BMX na olympisch succes

Jan van Veen neemt na de WK baanwielrennen later deze maand in Denemarken afscheid van de Nederlandse wielerbond (KNWU) als overkoepelend hoofdcoach van de baanwielrenners en BMX'ers.

"Voor mij is het nu tijd om nieuwe uitdagingen aan te gaan", laat Van Veen weten in een persbericht. Als eindverantwoordelijke zag hij onder meer Harrie Lavreysen in Parijs drie keer olympisch kampioen worden, nadat de baanwielrenner in Tokio ook al twee keer goud had gewonnen.