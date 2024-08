NOS Wielrennen • gisteren, 21:53 BMX'ster Veenstra stunt met zilver bij olympisch debuut, Laura Smulders vierde

1:55 BMX'ster Veenstra grijpt verrassend zilver in olympische finale

De Nederlandse BMX'ster Manon Veenstra heeft verrassend zilver gewonnen op de Olympische Spelen. In Parijs moest ze alleen de Australische favoriet Saya Sakakibara voor zich dulden. Laura Smulders, die in 2012 in Londen brons pakte, eindigde als vierde. De Zwitserse Zoé Claessens greep het brons.

Debutante Veenstra, uit Kerkenveld in Drenthe, had niet de beste start in de finale, maar schoot daarna op het eerste rechte stuk langs haar concurrenten en kwam als tweede de eerste bocht uit. Sakakibara nam snel afstand, maar Veenstra wist haar tweede positie met succes te verdedigen.

De 26-jarige Veenstra behoorde niet tot de favorieten voor het podium. Bij de WK in mei strandde ze al in de kwartfinales.

Halve finales

Veenstra en Smulders maakten eerder vanavond een prima indruk in de halve finales, waarin ze drie runs moesten BMX'en. Ze plaatsten zich respectievelijk als derde en vierde voor de finale.

Vooral hun derde run was indrukwekkend. Zowel Veenstra als Smulders kwam na de start op achterstand te rijden. Toch wisten ze zich nog terug naar voren te knokken.

Merel Smulders, die in 2021 in Tokio nog brons pakte in het BMX-toernooi, haalde de finale deze keer niet. Ze finishte aanvankelijk als zesde in de eerste ronde, maar werd door de jury naar de achtste plaats teruggezet met strafpunten, omdat ze buiten de baan kwam met haar BMX.

In de tweede run eindigde ze weer achteraan, op de zevende plaats. In de derde ronde liet ze nog even zien waartoe ze in staat is, met een tweede plaats. Toch was het niet genoeg om bij de beste acht vrouwen te geraken.

Jaymio Brink

Bij de mannen haalde Jaymio Brink de finale ook niet. De 20-jarige BMX'er kwam een eerste matige run (zevende plaats) niet meer te boven door een slechte start. In de tweede run kon hij niet om een valpartij heen sturen, waardoor hij opnieuw slechts als zesde finishte.

1:20 BMX'er Brink al bezig met Spelen van 2028: 'Dan gaan we ervoor'

Daarmee was een finaleplek eigenlijk al bijna onhaalbaar voor de debutant. Hij moest bij de beste acht van de zestien zitten. In de derde run liet hij nog een keer zien dat hij mee kan in dit BMX-geweld, met een vierde plaats.

Onder het toeziend oog van de Franse president Emmanuel Macron zetten de Franse BMX'ers het stadion op z'n kop door alle drie op het podium te rijden. Het goud was voor Joris Daudet, zilver voor Sylvain Andre en brons voor Romain Mahieu.

1:29 Un, deux, trois: Frans podium bij BMX-finale voor mannen

Bij de mannen op dit BMX-toernooi ontbrak de Nederlandse titelverdediger Niek Kimmann, die goud won in Tokio. Hij moest de Spelen missen door een ontstoken hartspier.