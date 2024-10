ANP Wim Jonk

NOS Voetbal • vandaag, 06:33 'Spelers Oranje merken snel genoeg dat Jonk geen koekenbakker is' Jesse Wieten redacteur Nederlands elftal

Jesse Wieten redacteur Nederlands elftal



Arm in arm stonden Ronald Koeman en Wim Jonk maandagavond om 18.00 uur op het trainingsveld in de Zeisterbossen. Samen met de Oranjeselectie stonden ze stil bij het overlijden van Johan Neeskens. Het was een droevige start van een nieuwe samenwerking.

De 57-jarige Jonk zette bij de open training zijn eerste stappen als assistent-bondscoach onder Koeman. De Volendammer werd de opvolger van de met Arne Slot naar Liverpool vertrokken Sipke Hulshoff. Een ietwat verrassende keuze.

Jonk kende een fraaie spelersloopbaan bij onder meer Ajax, Internazionale en PSV en droeg 49 keer het shirt van het Nederlands elftal, onder meer op de WK's van 1994 en 1998. Voor de huidige spelers is dat heel ver weg.

"Ze merken snel genoeg dat Wim geen koekenbakker is", denkt Michel Hordijk, techniektrainer onder de hoede van Jonk bij Ajax en Volendam. "Bovendien is hij jong van geest en heel fit voor zijn leeftijd."

Oranje bij de NOS De Nations League-wedstrijden tegen Hongarije (vrijdag 20.45 uur) en Duitsland (maandag 20.45 uur) zijn bij de NOS te volgen. De duels zijn te zien op NPO 3, NOS.nl en de NOS-app. De voorbeschouwing begint om 20.20 uur. De duels zijn ook te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app en via Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1.

Met de komst van Jonk is de technische staf voor de komende twee jaar compleet. Het is met de broers Ronald (61) en Erwin Koeman (63), keeperstrainer Patrick Lodewijks (57) en nu Jonk (57) een ervaren staf, een staf op leeftijd kun je het ook noemen.

'Uitstekende observator met vlijmscherpe analyses'

Jonk was na zijn spelersloopbaan onder meer actief als hoofd jeugdopleiding bij Ajax, als trainer bij FC Volendam en tot zijn vertrek in december 2023 was hij technisch manager in het palingdorp. Ruben Jongkind stond in allerlei functies vaak aan zijn zijde.

"Wim is een versterking voor de staf van Oranje", vindt de vertrouweling van Jonk. "Hij is een uitstekende observator, zowel voetbalinhoudelijk als in de groepsdynamiek. Hij legt de vinger op de zere plek en geeft vlijmscherpe analyses. Daarin kan hij Koeman goed ondersteunen."

"Hij is een echte trainer", vult Hordijk aan. "Altijd bezig om spelers individueel beter te maken. Daar is hij heel sterk in en daarvan gaan de spelers van Oranje profiteren."

Pro Shots Wim Jonk

Hordijk stuurde Jonk na diens benoeming bij Oranje een bericht: "Ik zei 'dit past je als een jas'. Een jas is het Volendamse woord voor iemand van buitenaf. Ik bedoelde dat die individuele begeleiding van spelers hem op het lijf is geschreven. Hij vond het grappig."

De eerste training van deze interlandperiode in Zeist was nog niet direct het podium voor Jonk om zijn trainerskunsten te tonen. Het was een hersteltraining en bood fans de gelegenheid de spelers van Oranje een keer van dichtbij te zien.

Jonk oogde in het begin wat onwennig. maakte een praatje met Ronald Koeman, met Erwin en met Lodewijks, legde een hoedje recht, strekte zijn benen en trok een sprintje.

'Cruijffiaanse elementen'

Voor sommige spelers is Jonk een oude bekende. Zo maakte Matthijs de Ligt hem als jeugdtrainer bij Ajax mee en beleefde Micky van de Ven bij FC Volendam zijn doorbraak onder coach Jonk.

"Micky was een twijfelgeval, dacht zelfs aan stoppen, maar Jonk zag in hem een ruwe diamant en is met hem aan de slag gegaan", vertelt Hordijk. "Het was cruciaal dat Wim dat toen zag. Hij gaf hem vertrouwen."

Op de training van Oranje vormden Van de Ven en De Ligt maandag een duo bij voetvolley. Jonk fungeerde als scheidsrechter en moest af en toe streng zijn: "Uit!" Toen werd het serieuzer. Jonk leidde een pass- en trapoefening en een positiespel. "Daar gaan ze!", riep hij toen de bal vlot rondging.

ANP Wim Jonk (l), Erwin Koeman (m) en Ronald Koeman (r)

Het wordt een beeld dat we vaker gaan zien, Jonk als veldtrainer bij Oranje. "Dat kan hij ook heel goed", weet Jongkind. "Trainingen voorbereiden, leiden en vertellen wat, hoe en waarom."

De vraag is of we iets van Jonk in de speelwijze van Oranje gaan terugzien. Koeman stelde gisteren dat Jonk niet vanwege zijn 'Cruijffiaanse' ideeën over voetbal is aangenomen, "Maar misschien gaan we wel Cruijffiaanse elementen zien", zegt Jongkind. "Hij wil vermaken."

Liefhebber

"Wim houdt van mooi voetbal", voegt Hordijk toe. "Hij is een liefhebber, maar wil ook heel graag winnen. Hij kan heel goed zien, analyseren en vanuit daaruit een tactiek en speelwijze ontwikkelen."

Om zijn zienswijze over te brengen laat Jonk niet na gebruik te maken van technische hulpmiddelen. Wat dat betreft is Jonk volgens Hordijk een moderne trainer. "Het zal je verbazen", zegt de techniektrainer. "Video's knippen voor de analyse? Geen enkel probleem voor Wim."