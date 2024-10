NOS Mathieu van der Poel kroont zich tot wereldkampioen gravel in Leuven.

NOS Wielrennen • vandaag, 16:43 IJzersterke Van der Poel zet WK gravel naar zijn hand en eindigt jaar in regenboogtrui

Een week na zijn bronzen medaille bij het WK op de weg is Mathieu van der Poel alsnog wereldkampioen geworden. De 29-jarige Nederlander kwam in het Belgische Leuven solo over de streep. Florian Vermeersch werd op ruim een minuut tweede. Het brons ging naar een andere Belg, Quinten Hermans.

Van der Poel, die twee jaar geleden al brons won bij het eerste WK gravel, is nu minimaal een keer wereldkampioen geweest in drie verschillende disciplines: veldrijden (6x), weg en gravel.

Marianne Vos won zaterdag het WK gravel bij de vrouwen en heeft nu veertien regenboogtruien in haar kast in vier disciplines: baan, veld, weg en gravel.

Geen barbecue

Gravelbondscoach Laurens ten Dam, die vandaag ook meekoerste bij de profs, had speciaal voor Van der Poel een wildcard achtergehouden en sprong een gat in de lucht toen Van der Poel na het WK op de weg in Zürich aankondigde mee te zullen doen. "Vooral voor het plezier", liet hij weten.

Meedoen aan de door de bondscoach georganiseerde barbecue deed Van der Poel echter niet. In plaats daarvan bereidde hij zich voor met zijn ploeggenoten van Alpecin-Deceuninck. Onder hen Gianni Vermeersch, de eerste wereldkampioen gravel, en Quinten Hermans.

NOS Mathieu van der Poel zette het WK gravel compleet naar zijn hand.

Niet verwonderlijk dat die drie elkaar vonden in de finale van de 182 kilometer lange wedstrijd van Halle naar Leuven, met lange onverharde passages door het Hallerbos, Zoniënwoud en het Meerdaalwoud.

Van der Poel verstopte zich allerminst. Na amper 70 kilometer van de streep schudde hij een eerste keer aan de boom en kwam zelfs in zijn eentje voorop. Een solo van ruim 120 kilometer was zelfs Van der Poel te gortig en dus liet hij zich inlopen door een groep van een man of twintig.

Daarbij nog één Nederlander: Rick Ottema, de nummer twee van het NK gravel in Epe, wist zich verrassend voorin te handhaven. Met liefst tien Belgen in die kopgroep, wist Van der Poel dat er nog iets moest gebeuren.

Sterksten blijven over

Een volgende aanval van Van der Poel kon aanvankelijk alleen beantwoord worden door de Brit Connor Swift, die als oud-winnaar van de Franse gravelklassieker Tro Bro Léon ook een expert genoemd mag worden in dit werk.

Allen de sterkste mannen konden even later nog aansluiten: de Belgen Hermans, Gianni Vermeersch, Florian Vermeersch en Jasper Stuyven en titelverdediger Matej Mohoric. Die zeven zouden gaan uitmaken wie de derde wereldkampioen gravel zou worden.

AFP Lokale favoriet Jasper Stuyven toont zich bij het WK gravel.

Op 40 kilometer van de finish reageerde Van der Poel - uitgerekend op een geasfalteerde weg die twee bospaden met elkaar verbond - alert op een demarrage van Florian Vermeersch.

In de nummer twee van het vorige WK gravel - tevens gemeenteraadslid voor de politieke partij Open VLD in de gemeente Lochristi, kreeg Van der Poel een ideale vluchtgenoot.

Lokale favoriet Jasper Stuyven deed nog een vergeefse poging om in zijn eentje naar de koplopers toe te springen, maar de andere Belgen hielden de benen stil en lieten het werk aan de Brit Swift en de Sloveen Mohoric.

Zo ontstond een situatie die een beetje deed denken aan de memorabele editie van Parijs-Roubaix in het coronajaar 2021, toen Van der Poel, Vermeersch en Sonny Colbrelli samen gingen sprinten om de zege. Opvallend genoeg was Vermeersch in die sprint Van der Poel de baas, maar de zege ging naar de Italiaan.

0:38 Van der Poel rijdt laatste concurrent Vermeersch uit het wiel op WK gravel

Zover liet Van der Poel het dit keer niet komen. Op ruim 13 kilometer van de finish gebruikte hij een kort klimmetje om te demarreren en had hij in een mum van tijd een enorm gat op zijn laatste concurrent Vermeersch.

De laatste kilometers werden daardoor een zegetocht voor Van der Poel, die in zijn laatste wedstrijd van dit seizoen volop kon genieten. Een seizoen waarin hij uiteindelijk maar een week niet in de regenboogtrui heeft gereden.