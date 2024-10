Liverpool boekt kleine zege op Crystal Palace, keeper Becker valt uit

Liverpool heeft in de Premier League zijn zesde zege van het seizoen geboekt door te winnen van Crystal Palace: 0-1. In Londen maakte de Portugees Diogo Jota het enige doelpunt van de wedstrijd al na negen minuten.

Met aanvoerder Virgil van Dijk, Cody Gakpo en Ryan Gravenberch in de basis begon Liverpool niet goed. Crystal Palace werd al na 20 seconden gevaarlijk en Eddie Nketiah scoorde, maar hij bleek in buitenspelpositie te hebben gestaan.

Daarna ging de knop om bij de ploeg van Arne Slot en was het eenrichtingsverkeer op Selhurst Park Stadium. Binnen tien minuten verzilverde Jota een assist van Gakpo. Niet veel later schonk ook Gravenberch de Portugees een enorme kans, maar ditmaal schoot Jota naast. Na rust miste Salah een grote mogelijkheid na puik voorbereidend werk van Van Dijk.

Liverpool had de touwtjes lange tijd stevig in handen, maar in het laatste half uur was de thuisploeg enkele keren dicht bij de 1-1. Nketiah, Mateta en Eze wisten het net echter niet te vinden.