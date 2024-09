Pro Shots Mohamed Salah (rechts) heeft Liverpool op voorsprong gezet

NOS Voetbal • vandaag, 15:30 • Aangepast vandaag, 20:51 Liverpool koploper na averij Manchester City, records voor Palmer en Brentford

Liverpool is de nieuwe koploper in de Premier League. De ploeg van trainer Arne Slot won met 2-1 bij hekkensluiter Wolverhampton Wanderers en profiteerde daarmee optimaal van de misstap die Manchester City eerder op de dag beging bij Newcastle United. De titelverdediger kwam in het uitduel niet verder dan 1-1.

Liverpool, met aanvoerder Virgil van Dijk en Ryan Gravenberch in de basis, kwam maar moeilijk los tegen de Wolves die veel energie in de wedstrijd stopten. De eerste echte kans liet veertig minuten op zich wachten. Na een prachtvoorzet van Diogo Jota had Dominik Szoboszlai de bal van dichtbij voor het intikken. Doelman Sam Johnstone redde echter met een fabelachtige reactie.

NOS Stand Premier League

In de extra tijd van de eerste helft kwam Jota opnieuw met een mooie voorzet op de proppen en dit keer kon de sterke Ibrahima Konaté zijn hoofd tegen de bal zetten. Johnstone raakte de bal nog wel, maar kon de 0-1 niet voorkomen. Het was voor de Fransman zijn eerste competitiegoal voor Liverpool (in 57 wedstrijden).

Inschattingsfout

De doelpuntenmaker zadelde na rust zijn ploeg met problemen op door een inschattingsfout. Hij dacht de bal over de eigen achterlijn te kunnen laten rollen, maar liet zich verrassen Jorgen Strand Larsen, die vervolgens Rayan Ait-Nouri in staat stelde de 1-1 binnen te tikken.

AFP Arne Slot geeft zijn ploeg aanwijzingen

Lang duurde de feestvreugde bij het thuispubliek niet. Drie minuten na de gelijkmaker ging Nelson Semedo om de nek van Jota hangen, wat Liverpool een strafschop opleverde. Mohamed Salah hield het hoofd koel: 1-2.

Carlos Forbs, vorig seizoen nog Ajacied, kwam nog een keer dreigend door namens de Wolves, maar Konaté stond een gericht schot op doel in de weg.

Puntenverlies City

Eerder op de dag had Newcastle United twee punten afgesnoept van Manchester City. Op St. James' Park werd het 1-1.

Reuters

Na ruim een half uur kwam de ploeg van Pep Guardiola op 0-1. Jack Grealish passeerde Kieran Trippier en vond met een slimme pass de binnendoor mee opgekomen Josko Gvardiol. De Kroatische verdediger kapte zijn man uit en werkte rustig af.

Newcastle richtte zich al snel op. De Braziliaan Joelinton kreeg op slag van rust nog een grote schietkans, maar zijn landgenoot Ederson redde knap.

Tweede vlaag

Er was bij Newcastle meer dan genoeg energie over voor een tweede offensief. Na rust werd een tweede aanvalsgolf teweeggebracht en die bleek City wél te machtig te zijn.

Aanvaller Anthony Gordon ontsnapte en kon alleen op het vijandelijke doel af. Hij tikte de bal langs Ederson, die hem met een duik uit balans bracht. De penalty die daarop volgde, schoot Gordon zelf met overtuiging binnen.

Reuters

City ging op zoek naar de winnende, maar het ontbrak aan creativiteit. Spits Erling Haaland, die in dit prille seizoen al tien keer het net had gevonden, liep er daardoor verloren bij.

In de blessuretijd was Bernardo Silva met een volley nog dicht bij de 1-2, maar keeper Nick Pope tikte de bal uit de hoek.

Arsenal maakt het zich moeilijk

Arsenal leek op weg naar een simpele thuiszege op het in de onderste regionen bivakkerende Leicester City. De Londenaren moesten echter na een comfortabele 2-0 voorsprong halverwege het duel nog vol aan de bak op de drie punten veilig te stellen. Dat lukte pas via twee gelukjes in de extra tijd: 4-2

Arsenal was voor rust heer en meester en maar verder dan de 1-0 van Gabriel Martinelli, die een lage voorzet van Jurriën Timber vanaf de strafschopstip tot doelpunt promoveerde, kwamen de 'Gunners' aanvankelijk niet. Pas in de extra tijd van de eerste helft gaf Leandro Trossard het veldoverwicht verder gestalte: 2-0.

Pro Shots Leandro Trossard kan zijn geluk niet op na de 3-2 voor Arsenal

Twee minuten na de rust hielp vleugelverdediger James Justin met zijn eerste doelpunt sinds februari 2021 de gasten met een rake kopbal onverwachts weer terug in de wedstrijd. En in de 63ste minuut schoot hij Leicester zelfs op gelijke hoogte met een machtige volley die hard insloeg bij de tweede paal .

Arsenal moest weer gas geven en deed dat ook vol overgave, maar Mads Hermansen hield met enkele onwaarschijnlijke reddingen het Leicester-doel schoon. Totdat in de 94ste minuut een inzet van Trossard via het been van Wilfred Ndidi tot achter de Deense doelman caramboleerde. Daarna kreeg Kai Havertz nog letterlijk de 4-2 in de voeten geschoven.

Premier League-records

Cole Palmer leverde in dienst van Chelsea een unieke prestatie in de Premier League. De 22-jarige middenvelder werd de eerste speler in de historie van de hoogste Engelse divisie met vier doelpunten in de eerste helft van een wedstrijd.

Palmer deed dat op Stamford Bridge tegen het Brighton & Hove Albion van doelman Bart Verbruggen, dat met 4-2 werd verslagen.

AFP Cole Palmer mag de wedstrijdbal houden na zijn vierklapper

Ook Brentford haalde de recordboeken. Bryan Mbeumo zette de thuisploeg al in de eerste minuut op 1-0 tegen West Ham United en dat was al de derde wedstrijd op rij dat de Londense club zo snel op voorsprong kwam. Genoeg voor de zege was het 500ste Brentford-doelpunt op het hoogste niveau niet. Het duel eindigde in 1-1.

Ook de eerdere snelle doelpunten leidden niet tot het gewenste resultaat. Zowel Manchester City (2-1) als Tottenham Hotspur (3-1) kwam de valse start te boven.