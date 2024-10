NOS Nieuws • vandaag, 13:44 Eindelijk bekend waar Van Gogh 'Populierenlaan bij zonsondergang' maakte

Tot nu toe was onduidelijk welke locatie Vincent van Gogh vereeuwigde op het schilderij Populierenlaan bij zonsondergang. Onderzoek van de Texas State University en twee Nederlandse sterrenkunde-amateurs heeft daar verandering in gebracht, schrijft de Volkskrant. Op het schilderij van 13 of 14 november 1884 is de Weverstraat in Nuenen te zien, concluderen de onderzoekers.

De Eindhovense Weer- en Sterrenkundige Kring kreeg begin 2022 een mail van Donald Olson van de Texas State University. Hij vroeg om assistentie bij zijn onderzoek naar de datum en precieze locatie van Populierenlaan bij zonsondergang. Duidelijk was al wel dat het rond Van Goghs toenmalige woonplaats Nuenen moest zijn.

De vrijwilligers Ferry Zijp en Louis Verbraak wilden daar graag bij helpen. "Het is een heel uitzoekwerk geweest", zegt Verbraak in het NOS Radio 1 Journaal. De mannen fietsten rond in de omgeving van Nuenen om de juiste straat te vinden. "We keken of er meer wegen waren met een hoek van tussen de 240 en 244 graden."

Op zochten ze op oude kaarten naar wegen waar in de tijd van Van Gogh populieren stonden. Zo kwamen de mannen uiteindelijk uit bij de Weverstraat.

Kröller-Müller Museum Het schilderij 'Populierenlaan bij zonsondergang' van Vincent van Gogh

Ook probeerden Zijp en Verbraak te achterhalen wanneer Van Gogh het schilderij had gemaakt. "Om te beginnen kun je zien dat de bomen kaal waren, dus het was in de herfst." Olson berekende dat de afgebeelde zonsondergang zich rond half november voordeed. Uit gegevens van het KNMI bleek dat de kunstenaar het op 13 of 14 november geschilderd moest hebben, want alleen toen was het niet bewolkt.

De twee sterrenkunde-amateurs probeerden ook om de zon te fotograferen in de Weverstraat. "Dat is gelukt, alleen op 9 november, en toen stond de zon eigenlijk nog iets te hoog", zegt Verbraak. "Maar het is moeilijk om zo'n foto te maken, want het moet natuurlijk niet bewolkt zijn."