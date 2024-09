EPA De activisten met het blik soep

NOS Nieuws • vandaag, 16:02 • Aangepast vandaag, 18:20 Opnieuw soep over Van Goghs na celstraffen voor activisten Just Stop Oil

De twee activisten die in 2022 soep gooiden naar een schilderij van Van Gogh in de National Gallery in Londen hebben celstraffen gekregen. Een 23-jarige vrouw moet twee jaar de cel in en een 22-jarige vrouw twintig maanden.

Het duo gooide blikken tomatensoep naar het kunstwerk. Daarbij werd de lijst beschadigd, maar bleef het schilderij Zonnebloemen uit 1888 gespaard. De klimaatactivisten voerden actie namens Just Stop Oil, een actiegroep tegen fossiele brandstoffen.

Just Stop Oil liet een paar uur na de rechtelijke uitspraak blijken hier geen boodschap aan te hebben: drie activisten gooiden in de National Gallery opnieuw soep over twee Van Goghs uit de Zonnebloemen-serie. Volgens de National Gallery zijn er drie mensen gearresteerd. De schilderijen zijn volgens het museum niet beschadigd.

Beelden van de nieuwe actie van Just Stop Oil:

0:21 Soepactivisten besmeuren opnieuw werk Van Gogh in Londen

Phoebe Plummer - de 23-jarige vrouw die vandaag werd veroordeeld voor de actie in 2022 - zei in de rechtszaal dat ze elke straf "met een glimlach op het gezicht" zal accepteren. "Ik heb deze keuzes gemaakt omdat ik geloof dat geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid de beste, zo niet de enige, methode is om de wereld te beschermen tegen de steeds erger wordende klimaatramp."

De rechter benadrukte dat Plummer en Anna Holland geen recht hadden om de soep te gooien. "En jullie arrogantie om iets anders te denken verdient de sterkst mogelijke veroordeling." Bij het bepalen van de straf heeft hij er rekening mee gehouden dat het schilderij beschadigd had kunnen worden als de soep langs de lijst zou sijpelen. "Dan zou het schilderij onherstelbaar beschadigd of vernield zijn."

Bekijk de actie in het Londense museum:

1:20 Actievoerders gooien soep over schilderij van Van Gogh in Londen

Na het gooien van de soep lijmden de twee actievoerders zich vast aan de muur. Het museum schat de totale schade op 10.000 pond (bijna 12.000 euro).

Plummer legde haar actie eerder uit in een video: "Dat schilderij werd beschermd door glas, maar de toekomst van jongeren wordt door niemand beschermd", zei ze daarin. "Toen je zag dat we soep gooiden, werd je boos? Omdat je dacht dat er iets moois en waardevols kapot ging. Dat is een logische reactie, maar waar is precies die emotionele reactie als deze planeet kapot wordt gemaakt?"

Klimaatactivisten hebben het vaker gemunt op bekende kunstwerken. Leden van Just Stop Oil lijmden zich twee jaar geleden vast aan het schilderij Perzikboom in bloei van Van Gogh en begin dit jaar werd er soep gegooid naar de Mona Lisa in Parijs.