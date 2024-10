Schouten opvallende afwezige in Oranje-selectie, Maatsen en Wieffer terug

Bondscoach Ronald Koeman heeft Ian Maatsen (Aston Villa) en Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion) opgenomen in de 23-koppige selectie van het Nederlands elftal voor de Nations League-duels met Hongarije (vrijdag 11 oktober in Boedapest) en Duitsland (maandag 14 oktober in München). Zij ontbraken in de voorselectie.