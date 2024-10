Pro Shots Taco van der Hoorn

NOS Wielrennen • vandaag, 15:29 Van der Hoorn wint Elfstedenrace, eerste zege na zware val in april 2023

Taco van der Hoorn heeft de derde editie van de Elfstedenrace op zijn naam gebracht. De renner van Intermarché-Wanty toonde zich in de finale van de 200 kilometer lange waaierkoers door Friesland de sterkste van een groep van vijf koplopers.

Het was voor Van der Hoorn zijn eerste zege sinds zijn rentree half augustus in het profpeloton. De 30-jarige Zuid-Hollander was zestien maanden uit de roulatie geweest na een val in april 2023 in de Ronde van Vlaanderen.

Zware hersenschudding

De renner liep daarbij een zware hersenschudding op en kampte daarna maandenlang met hevige hoofdpijn en concentratieproblemen. Hij vreesde lange tijd voor zijn toekomst als wielrenner en twijfelde zelfs of hij nog wel een normaal leven zou kunnen leiden.

In de finale van de Elfstedenrace reed de aanvaller pur sang, in 2021 als eens de beste in een Giro-etappe, weg uit een kopgroep van vijf, die 20 kilometer voor de meet was ontstaan. Jelte Krijnsen, volgend seizoen prof bij Jayco AlUla, eindigde voor de Franse Visma-Lease a Bike-topper Christophe Laporte knap als tweede.

'Wist dat ik supergoed was'

"Heel bijzonder", sprak de winnaar, die kort na zijn succesvolle solo van vier kilometer even moest zoeken naar woorden. "Ik wist dat ik supergoed was, op hetzelfde niveau wel als voor mijn crash, maar de koersen die ik na mijn terugkeer heb gereden waren te makkelijk. Ik kon het niet laten zien. Nu was er eindelijk een zware koers en is het gelukt. Fantastisch."