Instagram | tacovanderhoorn Taco van der Hoorn kondigt zijn rentree aan in het profpeloton.

NOS Wielrennen • vandaag, 13:36 Van der Hoorn maakt 16 maanden na zware hersenschudding rentree: 'Ik ben terug!'

Rijdend in de bergen van Andorra, de vinger in de lucht alsof hij een overwinning viert. Vol goede moed kondigt Taco van der Hoorn via Instagram zijn rentree aan in het profpeloton. "Hallo mensen, ik heb geweldig nieuws. Ik ben terug, ik zie jullie bij de koersen!"

De specialist van de vroege vlucht stond bijna anderhalf jaar langs de kant, nadat hij bij een valpartij in de Ronde van Vlaanderen van 2023 een zware hersenschudding had opgelopen.

Donderdag staat de renner van Intermarché-Wanty aan de start van de Grote Prijs Jef Scherens in Leuven.

Sinds die Ronde van Vlaanderen op 2 april 2023 heeft Van der Hoorn - winnaar van een fameuze Giro-etappe in 2021 en net geen winnaar van de laatste kasseienrit in de Tour - ruim zestien maanden lang niet kunnen koersen. In die tijd kampte hij met concentratieproblemen en hevige hoofdpijn.

"Het is een ontzettend lastige blessure met onwijze onzekerheid", vertelde Van der Hoorn afgelopen februari bij Langs de Lijn En Omstreken. "Het is niet alleen dat je niet kan fietsen, je hele leven wordt er door bepaald. Ook je sociale leven. En andere dingen die je graag doet om afleiding te zoeken, kunnen niet."

"Het is een balans", ging Van der Hoorn verder. "Je kan niet vijf maanden op bed gaan liggen en denken dat het dan over is. Je hoofd moet weer wennen aan prikkels. Achteraf merk je pas of je de juiste stappen hebt gemaakt, het kan ook ineens weer minder gaan."

AFP Taco van der Hoorn wordt verzorgd na zijn valpartij in de Ronde van Vlaanderen van 2023.

In mei ontving hij de makers van de NOS-podcast De Wielerredactie, die een aflevering maakten over hersenschuddingen. Op dat moment zat hij na lange tijd weer op de racefiets.

"Twee keer per dag, vijftig minuten fietsen", vertelde hij destijds. "Het is niets als je het vergelijkt met de Tour de France, maar het is veel meer dan ik hiervoor kon. Eerder kon ik niet eens tien minuten op de stadsfiets." Toch: "Ik voel me geen prof, nee."

Volgens Van der Hoorn wordt er soms wat makkelijk gedaan over het fenomeen hersenschudding. "Omdat het in een paar dagen of weken voorbij kan zijn. Maar het kan ook een enorme kloteblessure zijn."

Protocol van UCI Om het probleem van hersenschuddingen aan te pakken, stelde de internationale wielerbond UCI in 2020 een protocol op dat trainers, sportdirecteurs, mecaniciens én renners aanraadt een opleiding krijgen om de tekenen van een hersenschudding te kunnen herkennen. Indien er duidelijke tekenen van een hersenschudding zijn, moet de diagnose eerst nog bevestigd worden door de wedstrijddokter, schrijft het protocol voor bij wedstrijden. Als die tekenen er niet zijn, kan de renner verder gemonitord worden door de medische staf. Maar na de wedstrijd, en ook een dag later, moet de renner een medisch onderzoek ondergaan.

In de podcast sprak Van der Hoorn de hoop uit toch nog wat te kunnen laten zien in de laatste maanden van zijn contract bij Intermarché-Wanty. "Op een gegeven moment kan ik weer klachtenvrij trainen, dan kan ik er een doel op plakken. Dan gooi ik mezelf tegen een muur aan en ga ik keihard trainen."

Niet voor het eerst

Het is niet voor het eerst dat Van der Hoorn lang moest revalideren na een hersenschudding. In 2017 en 2018 was hij al bijna een jaar uitgeschakeld door een hersenschudding, opgelopen na een val op de training.

Zijn terugkeer in 2018 geeft hem dan wel weer hoop. "Toen had ik zeven maanden niet gefietst, en na zes weken trainen won ik een etappe in de BinckBank Tour. Dat ging megasnel. Dus ik weet dat als ik bepaalde trainingen weer met intensiteit kan doen, een paar weken knallen, dat ik dan heel snel weer op niveau zijn kan zijn."