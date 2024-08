NOS Wielrennen • vandaag, 09:23 Van der Hoorn na eerste koers in zestien maanden: 'Er is nog wel werk aan de winkel'

Na een lange en zware periode van zestien maanden speldde Taco van der Hoorn gisteren voor het eerst bij de profs weer een rugnummer op zijn wielershirt.

"Het was nog niet mijn beste start, helaas. Ik heb er wel van genoten, het was heerlijk om terug te zijn en de sfeer weer te proeven", reageert hij bij Langs de Lijn En Omstreken na zijn rentree in de Grote Prijs Jef Scherens in Leuven. "Maar ik ben niet aan de finish gekomen."

De renner van Intermarché-Wanty liep in april 2023 bij een val in de Ronde van Vlaanderen een zware hersenschudding op, waarvan hij nu pas weer helemaal is hersteld.

In zijn eerste koers kreeg Van der Hoorn materiaalpech. Toen hij na iets te lang wachten een nieuwe fiets had gekregen, kon hij niet meer terugkeren in het peloton. "Oké, ik had wat pech maar ik was ook nog niet op mijn oude niveau", geeft hij toe. "Ik had er meer van gehoopt, mijn eerste wedstrijd, maar dat is het helaas niet geworden."

Lang traject

Dat Van der Hoorn - in 2021 winnaar van een etappe in de Giro d'Italia - in zijn eerste wedstrijd nog niet met de besten mee kon is niet zo vreemd. De 30-jarige renner heeft een lang revalidatietraject achter de rug. Veel mensen herstellen snel na een hersenschudding, maar bij Van der Hoorn duurde het lang.

"Eerst was het dagelijks leven heel lastig. Drukke omgevingen, op een terras zitten of met vrienden iets leuks doen, dat waren allemaal te veel prikkels. Ik moest heel veel veel rust nemen en kon niet te veel prikkels hebben. Dat is wel een saai leven, eigenlijk", vertelt hij.

"Stapje voor stapje ging dat beter, ik kon langzaam weer leuke dingen doen. Maar inpanning bleef achter. Als mijn hartslag omhoog ging, kreeg ik toch heel snel weer klachten. Het heeft heel lang geduurd om dat weer op te bouwen. Gelukkig is het de laatste maanden heel snel gegaan."

Van der Hoorn voelde zich al snel weer thuis in het peloton, ook dankzij zijn collega's. "Ik werd veel aangesproken door jongens in het peloton, die het leuk vonden dat ik er weer was. Dat deed me goed."

Niet bang

Bang om opnieuw te vallen was hij niet, hoewel hij daar in aanloop naar zijn rentree wel mee bezig was. "Omdat ik een zware valpartij heb gehad, dacht ik: ik wil niet nog een keer vallen. Ik ben er eigenlijk gewoon ingevlogen en heb gedacht: als het problemen veroorzaakt, gaan we er dan wel aan werken. Maar eigenlijk ging het hartstikke goed. Na tien minuten was ik er alweer aan gewend en was het alweer chaos op die Belgische slingerwegen. Dat was een meevaller."

Het is niet de eerste keer dat Van der Hoorn terugkeert na een zware hersenschudding. In 2018 hield een hersenschudding hem zes maanden aan de kant. Toen duurde het niet lang voordat hij een etappe in de BinckBank Tour wist te winnen.

Dat biedt hoop voor de toekomst, ondanks zijn teleurstelling over zijn rentree. "Er is nog wel werk aan de winkel. Wat denk ik ook niet gek is, ik heb een jaar helemaal niet kunnen fietsen en ben pas net zes weken weer goed aan het trainen", blijft Van der Hoorn realistisch. "Misschien kan ik ook nog niet heel veel verwachten."