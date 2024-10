Viertal Ajax niet naar Praag voor wedstrijd tegen Slavia, Konadu en Faberski wel mee

Jordan Henderson, Kian Fitz-Jim, Wout Weghorst en Bertrand Traoré zijn niet met Ajax meegereisd naar Tsjechië voor de Europa League-wedstrijd tegen Slavia Praag. Dat meldt Ajax. Door de lijst van afwezigen maken de 18-jarige talenten Jan Faberski en Don-Angelo Konadu voor het eerst hun opwachting in de Europese selectie.

Waarom de vier niet beschikbaar zijn, meldt de club niet. Weghorst miste dit weekend door een blessure al de wedstrijd tegen RKC. Fitz-Jim, Traoré en Henderson vielen toen in de tweede helft in. Traoré maakte in Waalwijk de 0-1.