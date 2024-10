Getty Jos Verstappen

NOS Sport • vandaag, 20:33 Jos Verstappen slaat alarm en richt pijlen (weer) op teambaas Horner: 'Is spanning en hij blijft zitten'

Jos Verstappen, vader van Formule 1-wereldkampioen Max, heeft zich opnieuw kritisch uitgelaten over de gang van zaken bij Red Bull Racing, de werkgever van zijn zoon Max. Vooral teambaas Christian Horner moet het ontgelden.

"Op deze manier kan het niet doorgaan, de boel zal exploderen", zegt Verstappen tegen de Engelse krant Daily Mail. Daarmee doelt hij op het vertrek van drie belangrijke Red Bull-medewerkers. Topontwerper Adrien Newey stapt over naar Aston Martin, sportief directeur Jonathan Wheatley gaat naar Audi. En hoofdstrateeg Will Courtenay vertrekt naar McLaren.

"Er is hier spanning terwijl hij op zijn positie blijft", wijst Verstappen op Horner. "Het zijn nu te veel mensen die vertrekken. En Max krijgt er elke keer vragen over en zo. Dus ja, ik denk dat het gewoon niet goed is, wat er nu gebeurt."

Getty Jos Verstappen (rechts) in gesprek met teambaas Christian Horner

De relatie tussen Verstappen en Horner is al langer verstoord. Toen laatstgenoemde werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, zei Verstappen al: "Dit is onhoudbaar. Het is beter voor het team als hij opstapt."

Afgelopen juni kregen de kemphanen het aan de stok toen Verstappen een 'Legends Parade' zou rijden. "Christian heeft er alles aan gedaan om te voorkomen dat ik hier zou rijden", zei Verstappen toen. "Hij wilde niet dat ik gefilmd zou worden in die auto. Ontzettend kinderachtig."

Max Verstappen is sinds enkele maanden niet meer ongenaakbaar in de Formule 1. De coureur wist geen van de laatste acht GP's te winnen en ziet achtervolger Lando Norris steeds dichterbij komen in de WK-stand. Verstappen heeft met nog zes races te gaan nog een voorsprong van 52 punten op zijn Britse collega.