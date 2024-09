Paus sluit bezoek België af met mis in stadion, veroordeelt seksueel misbruik

Paus Franciscus heeft zijn vierdaagse bezoek aan België en Luxemburg afgesloten met een mis in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Daar werd de leider van de Rooms-Katholieke Kerk met luid applaus onthaald door zo'n 40.000 gelovigen. Bij de mis waren onder meer de Belgische koninklijke familie en politici aanwezig.

Voordat de paus met zijn preek begon werd hij in zijn kenmerkende witte Fiat 500 met glazen kap rondgereden door het stadion, waarbij hij de tijd nam om kinderen te zegenen. Aan het begin van de eucharistieviering sprak de paus de zaligverklaring van zuster Anne van Jezus uit. Deze uit Spanje afkomstige non leefde in de zestiende eeuw en stichtte in België verschillende kloosters.

Nogmaals excuses voor misbruik

Er was tijdens het pauselijke bezoek aan België veel aandacht voor seksueel misbruik in de katholieke kerk. Zowel bij zijn ontvangst op het Kasteel van Laken als bij zijn bezoek aan de Katholieke Universiteit Leuven kreeg de paus stevige kritiek te horen op de wandaden van katholieke geestelijken. Onder meer koning Filip en premier De Croo lieten zich erover uit.

In zijn preek verwees de paus nogmaals naar het seksueel misbruik, waarvoor hij vrijdag al excuses aanbood bij een ontmoeting met slachtoffers. Hij zei dat "misbruik moet worden veroordeeld en niet mag worden verdoezeld" en benadrukte dat "er geen plaats is voor misbruik". Deze uitspraak kon rekenen op applaus van het publiek.

Oproep tot vrede

In zijn preek week de paus af van zijn geschreven tekst door op te roepen tot vrede in het Midden-Oosten en alle andere gebieden waar oorlog woedt. Hij zei de situatie in Libanon met steeds grotere bezorgdheid aan te zien en vroeg de strijdende partijen te stoppen met de oorlog. Hij sprak daarnaast ook over de oorlog in Oekraïne, die "niet vergeten mag worden".