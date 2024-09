Kritische woorden over misbruik bij ontvangst paus in Brussel: 'Wandaden erkennen'

Vaticaan-correspondent Andrea Vreede:

"Premier De Croo had het in zijn toespraak vrijwel helemaal over seksueel misbruik, dat de kerk het vertrouwen moet herstellen en er gerechtigheid moet komen voor de slachtoffers. Hij sprak zijn woorden op een keiharde manier.

Dit bezoek schept heel hoge verwachtingen richting de paus. Die kon hij niet echt waarmaken. In zijn eigen speech prees de paus eerst uitgebreid België als gastvrij land en begon pas halverwege over het onderwerp van misbruik in de katholieke kerk. Daarbij voegde hij uit de losse pols opmerkingen aan de geschreven tekst toe, eigenlijk de woorden die hij al veel vaker heeft gezegd.

Hij ging ook even in op de gedwongen adopties, een groot punt in België, maar leek daarbij niet helemaal vertrouwd met het onderwerp. Dit was voor veel Belgen vermoedelijk niet krachtig genoeg. Het leek een beetje obligaat."