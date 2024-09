EPA Paus Franciscus gistermiddag in Leuven

NOS Nieuws • vandaag, 07:55 Slachtoffers misbruik: paus heeft excuses aangeboden

Vier van de vijftien Belgische slachtoffers van seksueel misbruik door priesters, met wie paus Franciscus gisteren een gesprek heeft gehad, zeggen dat paus hen meermaals excuses heeft aangeboden. Ook zou hij een schadevergoeding hebben toegezegd.

Gisteren had de paus bij zijn ontvangst op het Kasteel van Laken, de residentie van de koning, al gezegd dat het jarenlange misbruik een schande is en dat de katholieke kerk zich moet schamen. De Belgische premier De Croo had ten overstaan van de paus in een ingelaste toespraak scherpe kritiek en zei dat een doofpot niet aanvaardbaar is.

Van tevoren was er veel scepsis over de ontvangst. Er was een uur uitgetrokken voor het gesprek met de vijftien slachtoffers, die waren uitgekozen door de Belgische bisschoppen en het Vaticaan.

Uiteindelijk duurde de ontmoeting ruim twee uur en toonden sommigen zich opgelucht. "Hij heeft zijn excuses aangeboden en die waren oprecht. Hij heeft zich verontschuldigd en was beschaamd over wat er in het instituut gebeurd is", zegt een van hen, Aline Colpaert tegen de VRT. Ze voegt eraan toe dat de paus ook vindt dat er financiële compensatie moet komen.

Oprecht geluisterd

Volgens een ander slachtoffer, Koen Van Sumere, wil de paus nog met de bisschoppen spreken over een financiële regeling, maar komt die er wel. Ook worden de slachtoffers volgend jaar door hem in Rome ontvangen om te bespreken of er echt iets is veranderd, zegt hij.

"Het is de eerste keer dat ik spreek met iemand van de clerus die echt oprecht luistert. Over onze vraag om bepaalde bisschoppen te ontslaan of kardinaal Danneels postuum een blaam te geven, zei hij dat hij dat ging onderzoeken", aldus Van Sumere.

Gewoon een mens

Een zus van een ander slachtoffer, Lieve Brouwers, zegt dat ze "een paus heeft gezien die ook gewoon een mens is." " Ik zat op een halve meter van hem en heb duidelijk tranen gezien. Ja, hij heeft geweend." Haar broer werd drie jaar misbruikt en heeft zelfmoord gepleegd.

Toch toont niet iedereen die paus Franciscus heeft gesproken zich tevreden. Jan Puype zegt dat hij geen excuses heeft gehoord. "Daar gaat het ook niet om. Je moet komen met oplossingen." Als die niet komen, is hij bang "dat velen zullen hervallen in de pijn die we allemaal hebben."