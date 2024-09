Imago Stock & People Paus in Leuven tijdens bezoek in België

NOS Nieuws • vandaag, 07:13 Nederlandse jongeren bezoeken paus in Brussel Bauke Haanstra Bauke Haanstra

Niet een grote kathedraal of kerk, maar een voetbalstadion is het decor van de mis die paus Franciscus zondagochtend opdraagt in Brussel. Veel Nederlanders gaan naar de Belgische hoofdstad om bij dit unieke moment in het Koning Boudewijnstadion te zijn. Het laatste bezoek van een paus aan België was in 1995, Nederland werd tien jaar eerder bezocht door Johannes Paulus II.

Lisanne de Bruijn is een van de vijftig jongeren die vanuit Jong Katholiek, een initiatief van de Nederlandse Rooms-Katholieke Kerk, in Brussel is. "De paus maakt vooral veel reizen buiten Europa, dat hij hier komt is echt bijzonder", legt de 19-jarige geneeskundestudent uit.

Zaterdagochtend vertrok de groep al vanuit Utrecht met een volle bus. Diezelfde middag werd er in Brussel van alles georganiseerd voor katholieke jongeren. Onder de naam Hope Happening konden ze naar onder meer een concert, spreekbeurten van katholieke leiders en meedoen aan een wandeltocht.

Toch is de mis op zondagmorgen het absolute hoogtepunt volgens De Bruijn: "De paus écht zien blijft toch heel speciaal." Bovendien vindt ze het indrukwekkend om dit met zo veel leeftijdsgenoten mee te maken. "Ik ga er samen met een goede vriendin naartoe, maar hoop vooral heel veel nieuwe mensen te leren kennen."

Mooi om mee te maken

Zaklina Melis is projectleider bij Jong Katholiek en enthousiast over de komst van de paus naar België. "Dit soort bezoeken laat zien dat de kerk ook heel veel mooie dingen brengt voor jongeren. Je ziet dat ze nog aan het zoeken zijn en dat is heel mooi om samen mee te maken."

Over de vraag of ze met de groep richting Brussel moest gaan hoefde ze dus ook niet lang na te denken: "Je kan natuurlijk altijd naar Rome gaan, maar Brussel is zo dicht bij huis." Melis legt uit dat de groep gemengd is. "De jongste deelnemer is twaalf jaar en de oudste dertig."

De vijftig jongeren zijn niet de enige Nederlanders die bij de mis aansluiten. "Vanuit alle bisdommen was er interesse om hier met gelovigen naartoe te gaan. In totaal gaan we met een groep van zo'n 250 Nederlanders die kant op, daarnaast komen veel mensen natuurlijk ook op eigen gelegenheid", vertelt Melis.

Zelf houdt ze zich toch het liefst met de jongere generatie bezig: "Ik verheug me erop om te zien hoe God deze jonge mensen aan het denken zet wanneer ze de paus zien."

Popie Jopie

De mis is niet alleen bij Nederlanders populair. Volgens de Belgische omroep VRT komen er ook katholieken uit Frankrijk en Duitsland naar het stadion. Natuurlijk zijn er vooral veel Belgische bezoekers. De 35.000 beschikbare kaartjes waren dan ook snel op. Bij kaartjeswebsite Ticketmaster waren ze gratis te bestellen. Binnen een ochtend was de mis volgeboekt, zo meldt de VRT.

Bij het vorige bezoek van een paus was de sfeer heel anders. Geschiedenisprogramma Andere Tijden noemde de komst van paus Johannes Paulus II naar Nederland in de jaren 80 al eens 'rampzalig'. Tijdens dat bezoek waren er meerdere demonstraties en lege publieksvakken bij de aankomst van de paus op het vliegveld. Bovendien werd het protestlied Popie Jopie, een woordspeling op de naam van de toenmalige paus, veel gedraaid.

De beelden van de rellen in Nederland gingen de hele wereld over:

0:44 Rellen tijdens het bezoek van paus Johannes Paulus II aan Nederland in 1985

Maar De Bruijn is juist trots op haar geloof: "Het is uniek om op deze leeftijd katholiek te zijn. Van vriendinnen hoor ik dat ze kunnen zien dat het mij veel vrede en vreugde geeft." De paus speelt voor de 19-jarige dus een bijzondere rol. "Hij symboliseert echt de eenheid van de kerk. In zo'n mis is Jezus veel tastbaarder en kun je echt een hele sterke band met hem opbouwen."

In haar omgeving ziet De Bruijn dat de interesse in het rooms-katholieke geloof bij leeftijdsgenoten ook toeneemt: "Afgelopen Pasen zijn twee vriendinnen van mij nog gedoopt in Rome. Ik merk dat meer mensen tegenwoordig op zoek zijn naar zingeving."

De mis vanmorgen is de afsluiting van het pauselijk bezoek aan België, daarna vliegt hij vanaf luchtmachtbasis Melsbroek weer terug naar Rome.