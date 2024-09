NOS Wielrennen • vandaag, 21:59 Van der Poel over overlijden Furrer: 'Dit hoort niet en het gebeurt te vaak'

Het onverwachte overlijden van de 18-jarige juniore Muriel Furrer bij de WK wielrennen wordt ook gevoeld bij de Nederlandse ploeg. "Het is toch weer hard nieuws om te verwerken", vertelt Mathieu van der Poel, twee dagen voor zijn eigen wegwedstrijd.

"Dit hoort niet en het gebeurt te vaak", zegt de uittredend wereldkampioen. "Het mag ook niet gebeuren dat er iemand vermist raakt natuurlijk. Dit risico moeten we zo miniem mogelijk maken. Ik denk dat een gps-tracker op de fietsen een goed begin is."

Volgens de Zwitserse krant Blick heeft Furrer na haar valpartij mogelijk urenlang onontdekt in een bos gelegen. Een hele enge theorie, die nog niet officieel bevestigd is, maar niet uit de lucht komt vallen.

Schrikreactie

De wedstrijd bij vrouwelijke junioren bestond uit twee rondes. Volgens de officiële tijdsregistratie van Tissot is Furrer nooit de finish gepasseerd. Als de Zwitserse een goed werkende transponder had, betekent dat dat ze al in de eerste van twee rondes gevallen is. Dat was dan rond 11.05 uur. Om 12.57 uur is volgens transponderdata vervolgens een traumahelikopter geland op de plek waar Furrer gevallen is.

Deze tijdsindicaties vertellen niet het hele verhaal - mogelijk was er al eerder hulp aanwezig of deed Furrers transponder het niet - maar in het Nederlandse kamp is er wel sprake van een "schrikreactie" bij Frank van den Broek en "kippenvel" bij Bart Lemmen.

Zo'n besef zorgt voor kippenvel, en toch stap ik morgen weer op de fiets. Bart Lemmen

"Het zijn heftige jaren", doelt Lemmen op de diverse overlijdensberichten in koers. Vorig jaar overleed de Zwitserse renner Gino Mäder (26) na een val in de Ronde van Zwitserland, en dit jaar kwam de Noorse renner André Drege om het leven in de Ronde van Oostenrijk.

"Het lastigste vind ik nog dat ik altijd tegen iedereen zeg dat ik geen levensgevaarlijke risico's neem. Maar ik ga ervan uit dat al die overleden coureurs wel eens hetzelfde hebben gezegd. Zo'n besef zorgt voor kippenvel. En toch stap ik morgen weer op de fiets."

Lemmen moet het WK-parcours nog verkennen, iets wat Van der Poel op vrijdag al gedaan heeft. "Op zich is de omloop niet gevaarlijk, maar een ongeluk zit altijd in een klein hoekje. Dat is nu niet anders en het parcours is technisch genoeg dat je er kunt wegschuiven en vallen."

Pogacar en Evenepoel

Toch is dat voor de Nederlandse kopman niet de grootste zorg voor zondag. "De hoogtemeters maken de wedstrijd echt lastig. Ik ben wel wat gewicht verloren, anderhalf a twee kilo ongeveer, al weet ik het niet precies. Ik weeg ongeveer vier gevulde bidonnen minder dan in het voorjaar. Die hoef ik dan toch niet omhoog te sjouwen steeds, dat scheelt wel."

ANP Van der Poel won in het voorjaar Parijs-Roubaix als wereldkampioen

Want op het zware parcours in Zwitserland zijn de lichtgewichten in het voordeel. Tadej Pogacar is de grote favoriet, met Remco Evenepoel in zijn schaduw. "Het wordt afwachten wat hun ploegen gaan doen", zegt Van der Poel. "Wij stemmen ons koersplan daarop af."

"Ik ben zeker niet de topfavoriet en daar moet ik gebruik van maken. Het koersverloop zal vanzelf bepalen hoeveel er mogelijk is zondag."

