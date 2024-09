ANP Tadej Pogacar werd gehuldigd na zijn winst in de Giro en Tour

NOS Wielrennen • vandaag, 21:52 Topfavoriet Pogacar grapt voor WK: 'Waarom niet vanaf de start demarreren?'

Na gigantisch machtsvertoon in de Giro d'Italia en de Tour de France, jaagt Tadej Pogacar op zijn derde doel dit jaar: het WK. "En waarom zou ik zondag niet vanaf de start demarreren?", grapt hij in de persconferentie.

Hij rijdt namelijk op een fiets die speciaal voor dit WK is ontworpen. "Als ik de hele dag in de aanval ben, rijd ik het langst in de kijker. Dan krijgen mijn sponsoren en ik meer geld!"

NOS De WK-fiets van Pogacar

In de perszaal klonk gelach, maar 'Pogi' kondigt wel vaker een lange aanval aan en is niet voor niets de grote favoriet in Zürich. In Strade Bianche kreeg hij bijvoorbeeld de vraag: "Waar ga je demarreren nu Monte Sante Marie verder van de finish ligt, Tadej?"

Hij reageerde doodleuk. "Op Monte Sante Marie."

Speels en gevaarlijk

En zo geschiedde. 81 kilometer voor de finish viel hij aan, op de aangewezen plek. Elke renner wist wat er ging gebeuren, geen één kon volgen. "Het is niet waar?", riep de Belgische commentator José De Cauwer vol ongeloof. "Maar er is een lus bij hè jongens, weet hij dat wel?"

Pogacar wist het. Een machtig nummer volgde. Hij won ook de Giro, met zes etappes op zak, en ging jagen op Tourwinst. Hij wilde herhalen wat wijlen Marco Pantani in 1998 voor het laatst deed en wat in het moderne wielrennen lang als onmogelijk gezien werd. En dus kwam de vraag: "Hoe heb je je voorbereid op deze Tour, Tadej?"

"De voorbereiding was de Giro, haha!" Hij won na de roze trui ook de gele, met - opnieuw - zes etappes op zak.

Sla de carrousel over ANP Tadej Pogacar na zijn vijfde ritzege in de Giro

ANP Tadej Pogacar na zijn vijfde ritzege in de Tour

Een speelse Pogacar is een gevaarlijke Pogacar. Hij weet hoe goed hij is, en steekt zijn ambities voor zondag niet onder stoelen of banken. "Ik wil winnen. Ik ga er vol voor."

Afrekenen met Van der Poel en Evenepoel

Maar hij is niet de enige renner die kan winnen en dus gaat hij het rijtje favorieten af. "Mathieu van der Poel was een mooie drager van de regenboogtrui, maar zondag is het een zwaarder parcours dan vorig jaar. Ik heb gehoord dat hij in de zomer anderhalve kilo is afgevallen, ik zou het geloven als dat puur voor deze wedstrijd was."

Zijn discipline is zijn grootste kracht, maar zondag wordt het een heel ander spelletje. Pogacar over Evenepoel

"Marc Hirschi is een fijne teamgenoot bij UAE Team Emirates en een van de betere coureurs van de wereld. Hij kan zeker een rol gaan spelen en ik vind het heel jammer dat hij volgend jaar bij een andere ploeg gaat rijden (Tudor, red)."

En: "Remco Evenepoel is goed in vorm. Hoe hij wereldkampioen tijdrijden werd, was heel knap. Zijn discipline is zijn grootste kracht, maar zondag wordt het een heel ander spelletje dan in de tijdrit."

Gedeeld kopman met Roglic

Pogacar weet op wie hij moet letten en gaat akkoord met zijn status als topfavoriet. "Maar we hebben meer troeven in onze ploeg."

Want waar Pogacar de Giro en Tour won, pakte een andere Sloveen de zege in de Vuelta: Primoz Roglic. Ook hij is aanwezig op het WK. "En ik voel me goed."

ANP Roglic won de Vuelta

Over de tactiek houden de twee kapiteins van het Sloveense wielerschip hun kaarten tegen de borst wanneer ze naast elkaar zitten. "Dat moet je aan onze coach vragen, die heeft elk scenario uitgedacht", zegt Roglic.

Maar wanneer Roglic de zaal verlaten heeft, doet Pogacar al grappend toch een boekje open. Een demarrage vanaf de start is wel heel onwaarschijnlijk, maar Pogacar laat wel doorschemeren dat hij die speciale fiets maar wat graag wil tonen aan het publiek. Misschien moet Van der Poel toch maar gewaarschuwd zijn.

Want zoals de Belg Tim Wellens, in het dagelijks leven knecht van Pogacar, al aangaf bij Het Nieuwsblad: "Als de Belgische ploeg wil dat ik zondag achter Pogacar aan ga rijden, dan zal ik dat doen. Maar dan wint hij wel."

Sla de carrousel over NOS WK wielrennen bij de NOS: wegwedstrijd mannen

NOS WK wielrennen bij de NOS: wegwedstrijd mannen