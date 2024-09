WK wielrennen gaat door ondanks zware val Zwitserse Furrer (18) bij juniorenrace

De WK wielrennen in Zwitserland zijn opgeschrikt door een ernstig ongeluk. De 18-jarige Zwitserse Muriel Furrer is tijdens de wegwedstrijd voor junioren zwaar ten val gekomen.

De belofterenster heeft volgens de Internationale Wielerunie UCI "serieus hoofdletsel opgelopen en verkeert in een zeer kritieke toestand".

Furrer is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk hoe de valpartij tot stand kwam tijdens de wegwedstrijd voor junioren die in kletsnat weer werd verreden.